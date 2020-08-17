Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13 августа 2020 года № 174 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике за II квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 6-РЗ "О прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике за II квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10424 рубля, для трудоспособного населения - 10950 рублей, пенсионеров - 8382 рубля, детей - 10840 рублей.

Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А.Озов







