Клуб Черышева "Валенсия" предложил игрокам векселя вместо зарплаты

Испанская "Валенсия", за которую выступает россиянин Денис Черышев, близка к банкротству.

По данным издания AS, руководство клуба из-за финансовых проблем не может выплатить зарплату футболистам за вторую часть прошлого сезона. Вместо денег игрокам предложили долговые расписки (векселя), которые будут гарантом того, что спортсмены получат деньги. Впрочем, срок погашения по векселям наступит не раньше сентября 2021 года.

У "Валенсии" практически нет доходов из-за пандемии коронавируса. Дошло до того, что финансовый директор клуба Инма Ибаньес лично нанесла визит игрокам, чтобы сообщить о проблемах.

Ранее из команды ушли сразу несколько ведущих игроков. В частности, капитан Дани Парехо и полузащитник Франсис Коклен, подписавшие контракты с "Вильярреалом", и также Ферран Торрес, оформивший трансфер в английский "Манчестер Сити".