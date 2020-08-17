Кому в школах нужны будут маски в новом учебном году

Так, например:

- школа должна организовать ежедневные "утренние фильтры" при входе в здание с обязательной термометрией с использованием всех входов в здание (по возможности). При этом нужно не допустить скопления учеников на входе;

- усиление дезинфекционного режима;

- использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) персоналом пищеблоков;

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением уроков, требующих специального оборудования);

- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами;

- праздничные мероприятия 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием масок для родителей;

- дети, как и раньше, должны сидеть в классах по норме из расчета 2,5 кв. м на одного ученика (То есть по одному за парту детей рассаживать не обязательно - прим. ред.);

- на случай ухудшения эпидемиологической обстановки предусмотреть возможность дистанционного обучения.

- Ни в санитарных правилах, ни в разъясняющем письме Роспотребнадзора нет упоминаний о том, что учителям обязательно нужно будет пользоваться средствами индивидуальной защиты, - рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре. - Использование средств индивидуальной защиты обязательно для персонала пищеблока.