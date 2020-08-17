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17.08.2020 12:51
Рубрика: Экономика

Лекарства от опасных болезней будут быстрее включать в список ЖНВЛП

Текст: Светлана Ментюкова
Медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих, будут оперативно включать в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее постановление № 1212 подписал премьер Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний. В этих ситуациях Минздрав сможет сразу вносить лекарство на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур. После этого комиссия проводит внеочередное заседание и согласовывает с производителем цену на препарат", - разъясняется на сайте кабмина.

Фото: Photoxpress
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В обычном режиме включение лекарств в перечень занимает более длительное время. На оценку экспертов и научные рекомендации уходит более 45 дней. Заседание комиссии по включению лекарств в список проходит один раз в квартал.

В сообщении отмечается, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно льготникам. Таким образом, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 28 августа 2014 года № 871.

Постановление № 1212 вступило в силу со дня официального опубликования.

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