Лекарства от опасных болезней будут быстрее включать в список ЖНВЛП

"Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний. В этих ситуациях Минздрав сможет сразу вносить лекарство на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур. После этого комиссия проводит внеочередное заседание и согласовывает с производителем цену на препарат", - разъясняется на сайте кабмина.

В обычном режиме включение лекарств в перечень занимает более длительное время. На оценку экспертов и научные рекомендации уходит более 45 дней. Заседание комиссии по включению лекарств в список проходит один раз в квартал.

В сообщении отмечается, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно льготникам. Таким образом, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 28 августа 2014 года № 871.

Постановление № 1212 вступило в силу со дня официального опубликования.