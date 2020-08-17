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17.08.2020 19:16
Рубрика: Спорт

"Локомотив" в шутку объявил о переходе Месси

Текст: Артур Нанян

Пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала фотографию лидера "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси в форме "красно-зеленых". Соответствующая запись появилась в Twitter клуба.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Ну вот, а мы сюрприз готовили", - говорится в сообщении.

Ранее председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, отметил, что клуб ведет переговоры с Месси. И что он якобы согласен перейти в "Локомотив".

Чуть ранее "красно-зеленые" объявили о переходе форварда французского "Бордо" Франсуа Камано. Контракт с ним, по неофициальной информации, подписан на четыре года. По неподтвержденным данным, российский клуб заплатил за игрока 5,5 миллиона долларов.

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