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17.08.2020 23:16
Рубрика: В мире

Лондон рассекретил отчет о роли Ми-6 и ЦРУ в перевороте в Иране в 1953 году

Текст: Максим Макарычев
В Британии рассекречен отчет о роли МИ-6 и ЦРУ в перевороте в Иране в 1953 году. Резидент британской разведывательной службы МИ-6, который руководил этой операцией, получившей кодовое название "Аякс", докладывал в Лондон, что британской разведке потребовались годы, чтобы убедить США принять участие в перевороте. Между тем, сама МИ-6 вербовала агентов и подкупала членов иранского парламента банкнотами, перевозимыми в Тегеран в жестяных банках, которые декларировались как дипломатический груз, не подлежащий досмотру.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Вербовали сестру шаха

Фото: US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP
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Как сообщает Guardian, МИ-6 и ЦРУ предприняли попытку завербовать Ашфар Пехлеви, сестру иранского шаха Резы Пехлеви, чтобы убедить несговорчивого на первых порах монарха поддержать переворот с целью свержения правительства Мохаммеда Мосаддыка, премьер-министра Ирана с 1951 по 1953 годы, избранного демократическим путем. Шах назначил Мосаддыка премьер-министром в апреле 1951 года после того, как он получил огромную поддержку со стороны меджлиса, парламента Ирана. Одним из первых действий Мосаддыка была национализация англо-иранской нефтяной компании (которая позже стала BP), что немедленно привело к его острому кризису в отношениях с Лондоном.

"Этот план предполагал захват ключевых точек в городе теми подразделениями, которые, как мы считали, были лояльными шаху… захват радиостанции и т. д.… Классический план", - вспоминал Норман Дарбишир, глава резидентуры MI6, который разработал операцию по свержению иранского премьера. Об участии Лондона в операции было известно в Тегеране, однако конкретные детали плана "Аякс" долго время оставались невыясненными до тех пор, пока Дарбишир не представил свою версию событий в неофициальном интервью с создателями фильма 1985 года "Конец империи: Иран" телеканала Granada TV. Он отказался появляться на камеру, поэтому интервью с ним не использовалось непосредственно в программе.

О расшифровке стенограммы забыли на десятилетия, пока она не была обнаружена в ходе работы над художественно-документальным фильмом "Переворот 53", который должен выйти в среду, в 67-ю годовщину переворота. Роль Дарбишира, умершего в 1993 году, сыграл известный британский и голливудский актер Рэйф Файнс, снявшийся в фильмах "Английский пациент", "Список Шиндлера". Машинописная стенограмма беседы с экс-резидентом была опубликована в понедельник на своем сайте Архивом национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона в США.

Информация за килограмм чая

По словам Дарбишира, главная причина, по которой МИ-6 хотела избавиться от Мосаддыка, умершего в 1967 году, заключалась в опасении британской разведки относительно того, что иранское правительство попадет под советское влияние. В 1951 году заместитель премьер-министра Британии Энтони Иден, не посоветовавшись с главой правительства, направил британского военного разведчика Роберта Зенера, чтобы попытаться свергнуть Мосаддыка, подкупив членов меджлиса и других видных иранцев. Попытка Зенера не увенчалась успехом, и он покинул страну, передав Дарбиширу разработать более реалистичный план. "Переворот обошелся в 700 тысяч фунтов стерлингов (около 10 миллионов в ценах 2020 года). Я знаю об этом, потому что именно я потратил их", - заявил бывший резидент МИ-6. Со своей стороны эксперты спецслужб и историки неоднократно заявляли, что в основе переворота была сугубо одна, исключительно, экономическая причина - не допустить национализации ирано-британской сырьевой компании. В правительстве Ирана в те годы был только один министр, который был членом местной компартии.

Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
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Дарбишир гордился тем, что предлагал хорошее соотношение цены и качества. Однажды он похвастался сослуживцам, что получил "жизненно важную" информацию от командующего иранской армией за килограмм чая Lipton. Дарбишир также признался, что завербовал трех братьев из богатой англофильской семьи, задачей которых было найти других заговорщиков, разжечь беспорядки в Тегеране. Британский шпион также заявил, что именно он нанял про-шахского генерала Фазлоллу Захеди, который возглавил переворот и в конечном итоге занял место Мосаддыка на посту премьер-министра.

ЦРУ, пояснял резидент, долгое время не поддерживало переворот, однако позиция США изменилась после того, как в январе 1953 года главой Белого дома стал Дуайт Эйзенхауэр. Пытаясь убедить шаха, Дарбишир и его коллега из ЦРУ Стивен Мид отправились в Париж навестить сестру шаха Ашраф, чтобы уговорить ее прилететь в Тегеран и заверить ее брата, что Вашингтон и Лондон серьезно относятся к заговору.

После нескольких неудачных попыток переворота заговорщикам удалось добиться своей цели только 19 августа 1953 года. Мосаддык предстал перед судом и содержался под домашним арестом в отдаленной иранской провинции вплоть до своей смерти 14 лет спустя. По словам Дарбишира, его судьба была предрешена с момента вступления в должность, что, как отмечают эксперты, демонстрирует всю циничность усилий западных разведок и правительств по свержению законных властей других стран в своих экономических интересах.

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