Новости

Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ и выступил перед рабочими 10:52
Правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом Лукашенко 10:35
В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников 10:15
Самоходную гаубицу "Мста-С" заметили в Эфиопии 09:36
Оборот торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 13% 09:25
Премьер Японии проходит медосмотр на фоне слухов о проблемах со здоровьем 09:17
Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Центр "Вектор" приступил ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19 08:58
Жара в Японии установила новый рекорд 08:07
Доноров плазмы в Москве в июле стало на 15% больше 07:44
В Россельхознадзоре предложили ужесточить наказание для нарушителей продэмбарго 07:42
Истребители и штурмовики ВВО перехватили "вражеские" самолеты 07:30
В Москве скончались десять пациентов с коронавирусом 07:22
В "Барселоне" опровергли желание Месси покинуть клуб 07:21
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Иркутской области составил 5,8% 07:00
Ученые рассказали о способности хлопковой ткани защищать от коронавируса 06:50
Родителям первоклашек в России предложили дать выходной 06:02
CNN: Трамп сократил отставание от Байдена по популярности у избирателей 05:45
В Гидрометцентре рассказали о редком температурном явлении на Балтике 05:10
Второй раз за лето вандалы испортили памятник экс-премьеру Канады 05:05
Пелоси призвала конгрессменов США принять закон о работе Почтовой службы 04:32
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Афин в Москву 04:29
Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч 04:03
Очередной вывозной авиарейс доставит россиян из Нью-Йорка в Москву 03:45
Синоптики рассказали про августовские рекорды тепла на Северной Земле 03:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
17.08.2020 10:52
Рубрика: В мире

Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ и выступил перед рабочими

Текст: Юрий Чернов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утром прибыл с визитом на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Намерение посетить предприятие и пообщаться с представителями трудового коллектива глава республики анонсировал два дня назад, сообщает агентство БЕЛТА.

Десятки тысяч человек собрались на митинг протеста возле стелы в Минске

"Что касается работы экономики, наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы. На эти вопросы они услышат мой ответ", - заявил тогда Лукашенко.

Глава республики прибыл на завод на вертолете, после чего ему доложили, что предприятие в целом продолжает свою работу.

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 (человек) на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что плохой президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - заявил Лукашенко, выступая перед сотрудниками МЗКТ.

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам

Как передает корреспондент ТАСС с места события, рядом с проходной МЗКТ собрались люди, чтобы выразить солидарность с бастующими рабочими.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников
За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Россия и США в Вене продолжат диалог по контролю над вооружениями
В Россельхознадзоре предложили ужесточить наказание для нарушителей продэмбарго
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США