Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ и выступил перед рабочими

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утром прибыл с визитом на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Намерение посетить предприятие и пообщаться с представителями трудового коллектива глава республики анонсировал два дня назад, сообщает агентство БЕЛТА.

"Что касается работы экономики, наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы. На эти вопросы они услышат мой ответ", - заявил тогда Лукашенко.

Глава республики прибыл на завод на вертолете, после чего ему доложили, что предприятие в целом продолжает свою работу.

"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 (человек) на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что плохой президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - заявил Лукашенко, выступая перед сотрудниками МЗКТ.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, рядом с проходной МЗКТ собрались люди, чтобы выразить солидарность с бастующими рабочими.