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17.08.2020 11:30
Рубрика: В мире

Лукашенко: Перевыборов в Беларуси не будет

Текст: Юрий Чернов

В ходе визита на Минский завод колесных тягачей президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перевыборов в республике не будет. Как передает с места события корреспондент ТАСС, вертолет, на котором Лукашенко прилетел на завод, вылетел с территории МЗКТ, когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов.

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В ходе общения с работниками предприятия президент подчеркнул, что перевыборов в стране не будет. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, - подчеркнул белорусский лидер. - Их (выборов - прим. "РГ") не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Глава республики также предупредил о возможной ответственности. "Вы - субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты", - заявил Лукашенко.

Отмечается, что перед прибытием главы республики у проходной завода собрались несколько сотен протестующих и рабочих. При этом президент к ним не выходил, а встреча с коллективом МЗКТ проходила на его территории.

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