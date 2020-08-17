Лукашенко: Власть в Беларуси "никогда не падет"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть в стране никогда не падет. Об этом он сказал в ходе общения с рабочим коллективом Минского завода колесных тягачей, куда он утром понедельника прилетел на вертолете.

Обращаясь к рабочим завода Лукашенко отметил, что противники действующей власти с помощью информационных технологий ввели граждан страны в заблуждение. "Они людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - заявил глава республики.

Ранее, общаясь с работниками завода МАЗ, который он посетил после МЗКТ, Лукашенко также призвал граждан "думать мозгами", а не "смартфонами". "Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", цитирует президента Беларуси агентство БЕЛТА.