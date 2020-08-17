Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время ведется работа над вариантами изменения конституции страны, которые коснутся перераспределения властных полномочий. Об этом, уточняет агентство БЕЛТА, он сообщил в ходе сегодняшнего общения с работниками Минского завода колесных тягачей. При этом президент призвал осуществлять эти изменения через конституционный процесс, а не через уличные акции.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что в рамках процесса внесения этих изменений он готов поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - цитирует главу Беларуси агентство.