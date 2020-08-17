Медики рассказали, что вызывает быстрые предраковые поражения

Новое исследование доктора химических наук Ортиса Родригеса и профессора Карлоса Креспо из США позволило оценить, как быстро возникают предраковые поражения на ДНК под влиянием солнечного света.

Предраковые поражения формируются на ДНК в течение трех пикосекунд после воздействия ультрафиолета. Пикосекунда равна одной триллионной доле секунды.

- Информация ценна тем, что помогает понять, как быстро мутации могут образовываться в ДНК, и найти лучший способ предотвратить рак кожи на клеточном уровне. Понимание химических процессов может помочь нам разработать лучший солнцезащитный крем или, возможно, избежать опасных повреждений ДНК, - отметили исследователи.

Новая работа подтвердила, что солнечные ожоги, на которые многие не обращают особого внимания, хоть и исчезают через несколько дней, но вместе с тем вызывают долгосрочные "невидимые" повреждения.

- Мутации формируются под воздействием солнечного света каждую секунду. Ферменты в наших клетках восстанавливают более 99% из них. Но остается 1%, который с возрастом может привести к развитию рака кожи, - объяснил Креспо.