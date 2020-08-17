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17.08.2020 11:02
Рубрика: Общество

Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины

Текст: Ирина Невинная
Медицинские работники, а также лица из групп риска, будут привиты от коронавируса в первую очередь. Этот этап вакцинации будет проходить параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована "на условиях". В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Вчера стало известно, что выпущена первая промышленная партия вакцины и, как объяснил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вся она пойдет на проведение пострегистрационных исследований. Также Александр Гинцбург ответил на вопрос "РГ", уточнив, что участники этого этапа останутся под пристальным наблюдением медиков в течение нескольких месяцев, для чего им установят специальное мобильное приложение. Академик также сказал, что все участники будут застрахованы.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в вакцинации нуждаются не все медработники, у 20 процентов уже выработался пассивный иммунитет  к COVID-19.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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