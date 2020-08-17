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17.08.2020 22:09
Рубрика: Власть

Медведев обсудил с региональными штабами "ЕР" подготовку в выборам

Дмитрий Медведев провел совещание с региональными избирательными штабами "Единой России". Председателю партии доложили о подготовке к единому дню голосования.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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"Сегодня провел совещание с региональными избирательными штабами партии "Единая Россия"​​​, - написал Медведев в своем Facebook. - Региональные партийные лидеры доложили о ходе подготовки к единому дню голосования, который состоится 13 сентября".

Он также подчеркнул, что нынешняя избирательная кампания из-за коронавируса проходит в особых условиях.

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