Медведев обсудил с региональными штабами "ЕР" подготовку в выборам

Дмитрий Медведев провел совещание с региональными избирательными штабами "Единой России". Председателю партии доложили о подготовке к единому дню голосования.

"Сегодня провел совещание с региональными избирательными штабами партии "Единая Россия"​​​, - написал Медведев в своем Facebook. - Региональные партийные лидеры доложили о ходе подготовки к единому дню голосования, который состоится 13 сентября".

Он также подчеркнул, что нынешняя избирательная кампания из-за коронавируса проходит в особых условиях.