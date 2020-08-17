Московский художественный театр имени Чехова откроет новый сезон 7-го сентября легендарной "Чайкой" в постановке Оскараса Коршуноваса. А уже в октябре публику ждет первая премьера - спектакль "Ювенильное море" Натальи Назаровой по одноименной повести Андрея Платонова.

Новую "Чайку" театр успел выпустить перед самым разгаром пандемии - премьера прошла 28 февраля. После долгого вынужденного перерыва спектакль вновь возвращается на сцену. Режиссер Коршуновас обладает особым талантом ставить классику так, что она становится вдруг актуальней и злободневней многих современных текстов. Намеренно убирая атмосферу столетней давности, режиссер выводит новую формулу "Чайки", и она вдруг становится формулой нашего времени.

Постановщик "Ювенильного моря" Наталья Назарова поставила перед собой не менее сложную задачу - отойти от стереотипов прочтения прозы Платонова и доказать, что это не просто стильно и совсем не скучновато.

"Платонов очень разный. Он очень остроумный автор, наследник Гоголя, из компании Маркеса. Его проза - это магический реализм", - объясняет Назарова. И добавляет, что ставит сказку, "страшную, временами веселую и очень абсурдную".

По ее словам, это будет спектакль о том, как люди впадают в великие коллективные иллюзии и как эти иллюзии приводят к катастрофам. При этом режиссер настаивает на строгом определении жанра - комедия.

Главные роли исполнят Алена Хованская, Павел Ващилин, Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артем Волобуев, Юлия Чебакова и новое поколение актеров - "мхатовская молодежь". "Когда я подбирала актеров, прежде всего обращала внимание на то, как они существуют в ансамбле. Могу сказать: тот ансамбль, который случился, - идеальный", -отметила Назарова.

В пресс-службе театра говорят: репетиции премьерного спектакля по Платонову идут каждый день. А билеты на него можно будет купить с 5 сентября. Спектакли будут проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.