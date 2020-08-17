Подписано постановление о создании правительственной комиссии по русскому языку. Ее председателем стал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Комиссия займется анализом и совершенствованием действующих норм современного русского языка как государственного. Также она будет разрабатывать требования к составлению словарей современного русского языка и порядок проведения их экспертизы. А еще подготовит концепцию государственной языковой политики и определит список словарей и справочников, грамматик, рекомендуемых для утверждения правительством.

- Это внушает большой оптимизм: вопросы русского языка, его функционирования в стране, его статус за рубежом входят в президентскую повестку, - говорит ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. - Часто от разного толкования одного и того же слова зависят ответы на очень серьезные вопросы, особенно если дело касается судебной практики: бывает, что там используются некачественные словари, составленные без учета требований. Часто подобная ситуация возникает и на ЕГЭ. К сожалению, последние 30 лет описание норм русской грамматики не обновляется, сверить тот или иной вариант просто не с чем, а значит, проблематично оценить его правильность. Поэтому так важно иметь поручение на самом высоком правительственном уровне в части описания норм современного литературного языка.

Но когда мы говорим об орфографии, нужно понимать: она не равняется русскому языку. Академик Виталий Григорьевич Костомаров часто говорил, что любому языку безразличны правила орфографии. Язык живет и развивается сам по себе. Орфография - лишь свод правил для использования языка в письменном виде, это коллективный договор. То есть люди договариваются и принимают эти правила, как фиксировать устный язык на письме, начиная с первого класса. Например, мы учим "-жи-, -ши- - пиши с буквой И", хотя слышим Ы. Тем не менее все договорились писать здесь И. Есть много других орфографических примеров, например, правописание - Н\НН в причастиях.

Часто от разного толкования одного и того же слова зависят ответы на очень серьезные вопросы

Возможны ли изменения в орфографии? Конечно, как в любом правиле, договоре... В какой мере они сейчас необходимы - вопрос, на который и будет отвечать созданная комиссия. Последний раз такой орфографический "договор" состоялся в 1956 году. Главным результатом создания комиссии, на мой взгляд, станет повышение внимания и статуса гуманитарных, фундаментальных исследований в области языкознания, лингвистики, филологии.