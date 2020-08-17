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17.08.2020 21:12
Рубрика: Власть

Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах

Текст: Юрий Гаврилов
Количество представителей Вооруженных сил, которые с помощью военных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось. Сократилось и число инфицированных COVID-19.

По данным Минобороны на вечер 17 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 26 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 10 тысяч 7 человек.

Фото: iStock
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Начиная с марта, 33 209 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 874 военнослужащих, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле врачей. 702 пациента лежат в военных госпиталях. 28 изолированы по месту службы. Тринадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. А 131 человек изолированы на дому. "Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. В состоянии средней тяжести - 7 человек, остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что в многопрофильных врачебных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах России, медицинскую помощь оказали уже 4 133 пациентам, 700 из которых - гражданские. В бюллетене сказано, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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