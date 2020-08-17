Минтруд объяснил, почему 31 декабря будет рабочим днем

В документе говорится, что предусмотренная законом продолжительность непрерывного еженедельного отдыха должна быть не меньше 42 часов, при этом исчисляется она с момента окончания работы накануне выходного дня и до начала работы в первый будний день. Соответственно нельзя вместо двух выходных оставить один, следует из комментария.
В ведомстве допускают, что по решению глав субъектов 31 декабря может стать дополнительным днем отдыха в декабре в отдельных регионах страны. А само предложение сделать последний день в году нерабочим Минтруд пообещал рассмотреть при переносе выходных в 2021 году. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) рассказали, что также обсуждают эту тему.
"Ведутся дискуссии. Но при переносе рабочего дня с 31 декабря нельзя уменьшать другие выходные", - говорит зампред ФНПР Александр Шершуков.