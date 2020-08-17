Минтруд объяснил, почему 31 декабря будет рабочим днем

В этом году 31 декабря останется рабочим днем, потому что невозможно его перенести на один из предшествующих выходных без нарушения трудового законодательства. Соответствующее разъяснение Минтруд направило на запрос главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В документе говорится, что предусмотренная законом продолжительность непрерывного еженедельного отдыха должна быть не меньше 42 часов, при этом исчисляется она с момента окончания работы накануне выходного дня и до начала работы в первый будний день. Соответственно нельзя вместо двух выходных оставить один, следует из комментария.

В ведомстве допускают, что по решению глав субъектов 31 декабря может стать дополнительным днем отдыха в декабре в отдельных регионах страны. А само предложение сделать последний день в году нерабочим Минтруд пообещал рассмотреть при переносе выходных в 2021 году. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) рассказали, что также обсуждают эту тему.

"Ведутся дискуссии. Но при переносе рабочего дня с 31 декабря нельзя уменьшать другие выходные", - говорит зампред ФНПР Александр Шершуков.