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17.08.2020 18:49
Рубрика: Власть

Игра на убывание

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
Тридцать лет назад мы были в одном клубке, одним экономическим организмом, а потом разъехались по разным квартирам. Одних стало больше, других - меньше. Больше всего людей потеряли Латвия - 28%, Грузия - 24%, Литва - 23%, Украина - почти пятую часть населения, Армения - 14%, Эстония - 12% (2018 год к 1992 году, МВФ). Потери Беларуси в населении - 7%, Молдовы - 4%, России - чуть больше 1% (МВФ). А кто приобрел? Где самый яркий рост населения за 30 лет? Таджикистан - на 64%, Узбекистан - на 53%, Туркменистан - на 45%, Кыргызстан - на 42%, Азербайджан - на 33%, Казахстан - на 8%. В постсоветских странах "роста" сегодня живут более 82 млн человек. А в странах "убывания" - 215 млн человек.

Мы разные по традиционным ценностям и благосостоянию людей. Беднейший - Таджикистан с ВВП на душу населения чуть больше 800 долларов (2018, МВФ), это уровень Чада, Йемена, Руанды. От 1 до 2 тысяч долларов - Узбекистан и Киргизия. Чуть выше 3 тысяч долларов - Украина и Молдова. Перевалили планку 4 тысяч долларов Армения, Азербайджан и Грузия. Выше 6 тысяч долларов - Беларусь. Еще выше нефтяные экономики, больше 9 тысяч долларов - Казахстан, выше 11 тысяч долларов - Россия. Все это уровень развивающихся экономик, далекий от "золотого миллиарда". От 18 до 23 тысяч долларов - прибалты, их экономики поглощены ЕС. Разрывы огромные. Разница в ВВП по паритету покупательной способности на душу населения до 3-4 раз. Бывший "единый советский народ" расслоился, разбежался в разные способы жизни - от выживания до полной сытости.

Давно пора залить деньгами и проектами регионы,  где люди не могут найти работу 

Такие разности потенциалов рискованны, конфликтны. А могут, наоборот, придать энергии, динамики, тем более что в странах "убывания" население старше. Медианный возраст в России в 2018 году- 39,6 года (33,4 года в 1992 году). Мы стали старше вместе с прибалтами (их медианный возраст - от 42 до 45 лет), белорусами (40,3 года), украинцами (41,2 года) (ООН ДЭСВ). Страны "роста", наоборот, много моложе. Таджикистан - 22,4 года, Киргизия - 26 лет, Туркменистан - 26,9 года, Узбекистан - 27,8 года, Казахстан - 30,7 года, Азербайджан - 32,3 года. Там выше энергетика, больше отчаянной, бессемейной, ищущей работы молодежи. Она мобильна, ищет новенького, но насколько образованна? Наши экономики 20-30 лет будут неизбежно находиться в состоянии "великого переселения народов". Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Еще ведь и Китай рядом. За 30 лет его население выросло на 19%, больше чем на 200 млн человек.

Сто с лишним лет назад экономика России во многом определялась высокой рождаемостью, перенаселенностью в европейской России, недокормицей в ней, регулярными неурожаями, сырьевым (зерновым) экспортом, крайней необходимостью переселения - в Сибирь, на север, на окраины, куда угодно, где можно освоиться и прокормиться. Читаем Озерова, известнейшего экономиста начала XX века.

Сегодня все наоборот. Сырьевой экспорт - это топливо и металлы. Динамика экономики определяется во многом низкой рождаемостью, старением населения, его "естественной убылью", человеческим опустыниванием окраин и даже центральной России (кроме столиц). И еще многотысячной иммиграцией в Россию (прежде всего тех, кто занят физическим трудом) и эмиграцией из России (в ней больше людей после вузов). 90% миграционного прироста в России - из стран СНГ, в том числе 45% из стран Центральной Азии (Росстат, 2019). А если речь идет о временной работе, не об иммиграции? Более 80% - из Центральной Азии (РБК, I полугодие 2019 года).

Миркин: Что стоит за обвалом промышленности в "красных точках"

Такова реальность. В чем же наш интерес? В том, чтобы качество рабочей силы в России росло из года в год, чтобы не было искусственного вытеснения дешевыми иностранными рабочими - своих отечественных, чтобы не возникали конфликты, вызванные разностью культур и происхождения. Чтобы не ухудшалось качество жизни в России. Нам очень важно быть плавильным котлом, но мягким, эволюционным.

Какой же будет реальность в 2030 году? Ответ - такой же, как сегодня, только ярче выраженной. В постсоветских "странах роста" - увеличение до 95 млн человек, в "странах убывания" - падение до 210 млн человек. В России - сжатие, 143 млн человек. А Китай за 10 лет подрастет еще на 25 млн человек. (ДЭСВ ООН)

А что же Росстат? По среднему варианту прогноза нас в 2030 году станет меньше, 144 млн чел. "Естественная убыль" населения в 2021-2030 годах - 5,2 млн человек. Как заткнуть эту дыру? Правильно, иммиграцией. К нам приедут еще 2,6 млн человек. Плавильный котел все больше, все жарче. А в "высоком варианте" прогноза? Ура! Нас будет больше, чем сегодня, - 148,4 млн человек. "Естественная убыль" - всего 1,9 млн человек! Всего? При этом иммиграция в Россию, чтобы ее восполнить, - 3,6 млн человек. Гораздо больше людей с другой культурой. Кипи, котел!

Каждому, чьи предки в третьем поколении жили в границах современной России, нужно дать право на гражданство

Кажется, уже пора требовать от бизнеса, чтобы доля "российских" на стройках века была не ниже 80-90%. Квоты что ли заводить? Нам давно пора залить деньгами и проектами регионы вместо стягивания всего и вся в Москву. У нас до 7-8 млн отходников, до 15 млн неформалов, люди в регионах не могут найти себе работы! Каждому за границей, чьи старшие, хотя бы в третьем поколении, жили внутри современных границ России, нужно дать автоматическое право на гражданство. Германский и израильский опыт признания исторических корней хорошо известен.

А что еще? Канадская система рейтингования для тех, кто хотел бы перебраться в Канаду. Не сделать ли такую же для России? Пусть будет плавильный котел, пусть - переселение народов, но пусть будут осторожность, забота о качестве рабочей силы, мягкость и бесконфликтность в будущем. Только тогда в 2030-2050 годах мы сможем сказать: "Здесь все свои, все наши, все - это мы" - каких бы корней и традиций мы ни были.

Власть Позиция Колонка Якова Миркина

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