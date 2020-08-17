Москвичи уступили приз гандболистам минского СКА

В столице прошел первый серьезный мужской гандбольный турнир после длительной паузы, связанной с объективными ограничениями нынешнего времени. Финал навеял ностальгию по 1980-м: гости из минского СКА взяли верх над хозяином площадки ЦСКА со счетом 29:27.

В 1980-х СКА и ЦСКА многократно сражались друг с другом за "золото" чемпионатов СССР при переполненных трибунах в Минске и Москве. Это были величайшие по накалу страстей баталии лучших мастеров ручного мяча.

Отметим, что нынешний ЦСКА вовсе не является правопреемником того великого армейского клуба. Это некий "другой" ЦСКА, чье нынешнее существование под таким названием является наглядной иллюстрацией скудоумия отдельных наших гандбольных функционеров. Современный искусственный ЦСКА - недавно переименованный "Спартак", игравший в зале "Динамо". То есть в короткой истории клуба намешано все, что смешивать категорически нельзя.