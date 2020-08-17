Российский пилот команды "Альфа Таури" гоночной серии "Формула-1" Даниил Квят не смог набрать очки на Гран-при Испании, который прошел в Барселоне. А вот британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" продемонстрировал завидную стабильность, выиграв четвертую гонку в сезоне.

Для Хэмилтона этот подиум стал 156-м в карьере, он превзошел рекорд немца Михаэля Шумахера (155).

В тройку сильнейших по итогам Гран-при также попали Макс Ферстаппен из Нидерландов, выступающий за "Ред Булл", и второй пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас. Даниил Квят завершил гонку на 12-м месте, в очередной раз пропустив вперед своего партнера по команде француза Пьера Гасли, который пришел к финишу девятым.

В индивидуальном зачете Хэмилтон, набравший 132 очка, увеличивает отрыв. Ферстаппен (95) и Боттас (89) спорят между собой. Квят после шести этапов располагается на 16-й строчке (2).