В понедельник в городе Милуоки, штат Висконсин, открылся четырехдневный съезд Демократической партии США, в ходе которого делегаты утвердят в качестве кандидата 77-летнего экс-вице-президента Джозефа Байдена на пост главы Белого дома, а сенатора, афроамериканку Камалу Харрис в качестве его напарницы на выборах.

Помимо этого, делегаты 49-го демократического съезда утвердят предвыборную программу "партии осла" и обсудят широкий круг вопросов, в том числе ситуацию со всплеском пандемии коронавируса в США, экономические проблемы, включая историческое падение ВПП и массовую безработицу. Демократы, как ожидают, подвергнут резкой критике решение Трампа выйти из целого ряда международных договоров, включая СНВ-3 и иранскую ядерную сделку. Ранее Байден также давал понять, что намерен укреплять отношения "исторического партнерства с Москвой", хотя определял Россию и Китай в качестве приоритетных угроз для Америки. В целом, бывший вице-президент США называет эти выборы "борьбой за душу нации" и на съезде намерен представить себя кандидатом, который "сможет объединить и исцелить Америку" после правления Трампа.

Как отмечают аналитики, противодействие переизбранию президента Дональда Трампа станет объединяющим и вдохновляющим для демократов посылом на съезде, в ходе работы которого запланированы выступления 16 докладчиков, в том числе непримиримых противников главы Белого дома. Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь и кандидат на выборах 2016 года, займет прайм-тайм в среду вечером. Остается открытым вопрос о том, переступят ли некоторые докладчики грань приличия и позволят ли себе скатиться до публичных оскорблений главы Белого дома, который в субботу потерял, по его словам, своего главного соратника, 71-летнего Роберта Трампа. Байден и Харрис уже выразили соболезнование президенту США и призвали сторонников не спекулировать на постигшем того горе. Оба не будут присутствовать в Висконсине и ограничатся виртуальными выступлениями на съезде из конференц-зала в партийном штабе в Уилмингтоне, крупнейшем городе штата Делавэр.

Эксперты проводят четкое различие между съездами демократов 2016 и 2020 годов. На этот раз они определились с номинацией Байдена задолго до съезда, когда из гонки, 8 апреля, вышел его главный конкурент Берни Сандерс. Это важный сдвиг по сравнению со съездом 2016 года, когда Хиллари Клинтон вплоть до начала форума изо всех сил пыталась создать коалицию между своими сторонниками и теми, кто поддерживал упомянутого сенатора Сандерса. Данная тенденция, по оценке аналитиков, отражает работу, проделанную самим Байденом и его штабом, чтобы угодить как "традиционным демократам", так и левым "прогрессистам", более молодым однопартийцам новой волны.

Байден грамотно сумел сплотить демократов вокруг главной цели - не допустить переизбрания Трампа, которая только усилилась на фоне пандемии, экономических потрясений и общенациональных акций протеста против расовой несправедливости. И хотя электоральное поле, на котором традиционно "играл" Байден, это американские женщины и люди пожилого возраста, в последнее время ему удалось привлечь на свою сторону молодых избирателей и большинство представителей национальных меньшинств, особенно после выбора в качестве напарника Камалы Харрис. Впрочем, наблюдатели говорят о существенных разногласиях в верхушке партии по поводу реформ системы здравоохранения и высшего образования, а также пересмотра гражданского законодательства. Левые молодые лидеры, отмечает Си-эн-эн, уже предупредили, что даже ноябрьская победа не гарантирует "единого фронта" демократов во время президентства Байдена, которому в день инаугурации исполнится 78 лет.

Демократы, как ожидают, подвергнут резкой критике решение Трампа выйти из ряда международных договоров

Впервые в истории партийных съездов демократов, которые проходят с 1832 года, было нарушено множество процедур, предусмотренных регламентом, что дало возможность "Нью-Йорк таймс" назвать предстоящий форум "организационным кошмаром". На съезде в условиях жесткого соблюдения правил социального дистанцирования соберутся всего несколько сотен делегатов вместо 50 тысяч планировавшихся для участия в мероприятии сторонников демпартии, которые должны были дружным скандированием напутствовать Байдена в его борьбе за Белый дом. Делегаты съезда впервые проголосуют за кандидата в режиме онлайн, и организаторы сейчас более всего озабочены защитой от сбоев в работе сети и хакерских атак. Заседания будут транслироваться в социальных сетях "партии осла" и в прямом эфире на большинстве новостных каналов США. Наконец, на съезде впервые в истории в конференц-зал не будут допущены журналисты - их репортажи пройдут из студий в Вашингтоне и Нью-Йорке.