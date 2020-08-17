Начались слушания по делу Алексея Навального о клевете

В понедельник мировой суд участка № 320 начал предварительные слушание по уголовному делу о клевете в отношении Алексея Навального.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, по закону, предварительные слушания пройдут в закрытом режиме. По их окончании будет вынесено решение о начале слушаний по существу. Ранее 10 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Навального. Он обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ о клевете - то есть распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении. Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, Навальный 2 июня 2020 года на своих публичных персональных каналах в мессенджере Telegram и социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию России.

Как считает следствие, под роликом Навальный опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку и заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию. Таким образом, как отмечено в обвинительном заключении прокуратуры, своими действиями А.А. Навальный причинил моральный вред потерпевшему - ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артеменко.