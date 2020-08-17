Наилучшая доступная технология требует разрешения закона

Осенью Минэнерго России намерено внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в Водный кодекс. Скажете, нонсенс? Кажется, какое отношение Министерство энергетики Российской Федерации имеет к этому документу? А самое что ни на есть прямое.

В общемировом тренде, где зачинщиком выступает "помешанная" - в хорошем смысле - на экологии Европа, российская экономика взяла курс по переходу всех отраслей на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). И поэтому НДТ - это не только самый коммерчески эффективный при минимальных затратах и усилиях способ производства того или иного продукта, но и ничтожное воздействие на окружающую среду.

Планы (порядки) перехода на НДТ разработаны в каждой отрасли и регламентированы не одним десятком федеральных и ведомственных нормативных актов. Но случается так, что применить НДТ на деле не просто сложно, а невозможно. Речь идет о прямоточной системе охлаждения, применяемой на объектах энергетики при генерации тепловой и электроэнергии.

В соответствии с информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 20-2016 "Промышленные системы охлаждения", утвержденным приказом Росстандарта в декабре 2017 года, прямоточные системы технического водоснабжения относятся к наилучшим доступным технологиям.

То есть их применение обеспечивает оптимальные из возможных на сегодня показателей энергоэффективности, ресурсосбережения и воздействий на окружающую среду. Но при этом согласно п. 4. ст. 60 Водного кодекса Российской Федерации (далее - Водный кодекс) проектирование таких систем запрещено.

Поводом для введения такой нормы стало ртутное загрязнение Братского и Усть-Илимского водохранилищ в начале 2000-х гг. А причиной этого решения, в свою очередь, стали аварийные сбросы сточных вод крупным целлюлозно-бумажным комбинатом, горно-обогатительным комбинатом и некоторыми предприятиями химпрома.

Ход с запретом, в принципе, понятный. Однако с таким же успехом можно было в свое время запретить автомобиль после первого же ДТП. В общем, так или иначе, но 14 лет назад (Водный кодекс принят в апреле 2006 года) "виновником" в загрязнении водоемов почему-то назначили технологию, которую через 10 лет в России (а в Европе еще раньше) признают наилучшей доступной.

Справка

Использование воды для целей технического водоснабжения (охлаждения) является необходимым условием работы ТЭС и АЭС. На электростанциях используются различные типы охлаждающих систем. Данные системы предназначены для отвода от оборудования энергоблока тепла, не использованного для производства электрической (и тепловой) энергии, состоят из гидротехнических сооружений, насосных станций, трубопроводов и теплообменного оборудования энергоблока, сетей и сооружений, обеспечивающих подачу, аккумулирование, распределение и отвод воды на охлаждение.

При этом уровень эффективности системы охлаждения электростанций напрямую влияет на их КПД, то есть на количество топлива, которое необходимо затратить на производство электроэнергии. По типу использования систем охлаждения электростанции делятся на две группы: с прямоточным или оборотным техническим водоснабжением.

Как правило, при строительстве электростанции в непосредственной близости от крупного водного объекта (река, озеро, море) используется прямоточная система. Если же электростанция строится в отдалении от "большой воды", выбирается оборотная система и создается искусственный водоем-охладитель.

Электростанции с прямоточными системами технического водоснабжения насосами забирают воду из водного объекта, пропускают ее по изолированному от производственного процесса производства контуру металлических труб и возвращают обратно в водоем. При этом вода не участвует в создании конечного продукта, не контактирует ни с чем, кроме трубы, проходит несколько стадий очистки и возвращается в водный объект еще чище, чем при заборе.

"Экологические риски, связанные с использованием систем прямоточного технического водоснабжения предприятиями целлюлозно-бумажной и химической промышленности, были необоснованно отнесены на все отрасли. Между тем, цели и способы использования прямоточных систем на объектах электроэнергетики и на предприятиях обрабатывающих и добывающих отраслей существенно различаются. Это обуславливает и различный уровень их экологического воздействия и рисков для водных объектов", - сообщили нам в Минэнерго России.

"Создается впечатление, что прямоточные системы хотят ликвидировать в принципе, - говорит директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов, - Хотя эта система при надлежащей эксплуатации вовсе не выглядит рискованной. Специалисты нашего института проводили собственное исследование, и четких аргументов против "прямотока" не получили. Что же касается возможной аварии, то это следствие неправильной эксплуатации. Необходимо предусмотреть контроль, определенные меры, которые бы предотвращали нештатные ситуации. В ином случае мы всем все должны запретить. Потому что риски есть всегда и везде".

По данным Минэнерго России, прямоточные системы как раз имеют ряд преимуществ в области энергосбережения, экологии и экономики. Они, например, обеспечивают наиболее высокую энергетическую эффективность технологического процесса за счет снижения температуры охлаждающей воды (КПД станций с прямоточными системами в среднем на 1,5 процента выше, чем при использовании оборотных систем), что в свою очередь приводит к пропорциональному снижению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в окружающую среду. Кроме того, "прямоток" имеет в 1,5-2 раза меньший уровень безвозвратного потребления (изъятия) воды из водных объектов, чем оборотные системы технического водоснабжения с градирнями. Единственный минус - тепловое воздействие на водные объекты.

Хотя "негативность" этого процесса под вопросом.

Так, например, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Чернышев считает, что повышение температуры воды до определенных значений не только не вредит обитателям рек и озер, но и наоборот, поднимает уровень их жизнедеятельности. В частности, есть очень много примеров того, как в непосредственной близости от прямоточных ТЭС и АЭС активно развивается рыбное хозяйство. Не стоит забывать и о том, что забор воды с последующим сбросом является аэрацией, то есть обогащает воду кислородом и препятствует ее цветению и застою - особенно это актуально для водоемов со стоячей водой.

Тем не менее, для генерирующих компаний упомянутая выше норма Водного кодекса запрещала "всего лишь" проектирование прямоточных систем. То есть уже спроектированные объекты с "прямотоком" можно было строить, уже построенные - эксплуатировать. А день сегодняшний из прошлого 13-летней давности просматривался смутно. Хитрая формулировка сдетонировала уже в наше время: системы прямотока на электростанциях невозможно модернизировать, поскольку эти работы запрещено проектировать. Новую станцию с прямотоком, соответственно, тоже не построить. Под угрозой срыва оказались международные проекты у атомщиков. При этом за рубежом прямоточные системы в чести, их строительство поощряется. Три четверти всех атомных энергоблоков в мире сегодня используют именно прямоточную систему охлаждения. И только в России она, по сути, оказалась вне закона.

Тем временем, согласно данным Ассоциации "Совет производителей энергии", прямоточные системы технического водоснабжения используют 62 ТЭС и одна АЭС с общей установленной электрической мощностью 45,4 ГВт (без учета станций, использующих морскую воду). Их доля в общей установленной мощности ЕЭС России составляет 23,4 процента.

При этом в случае сохранения запрета на проектирования прямоточных систем технического водоснабжения и переходом ТЭС и АЭС, на оборотные системы инвестиционные капитальные затраты на строительство минимально оцениваются на уровне 111,07 миллиарда рублей (без НДС). Только строительство новой градирни обойдется в 2,5 миллиона рублей за 1 МВт установленной электрической мощности - это минимальная экспертная оценка затрат.

При этом надо понимать, что не каждую "прямоточную" станцию можно превратить в "оборотную" даже при наличии достаточных финансов. Это, касается, например, объектов в черте населенных пунктов, где может быть банально не оказаться места для водоема-охладителя (для сведения: площадь водоема-охладителя для крупной ТЭС или АЭС составляет до 25 квадратных километров) или градирен.

При этом, данная технология также признана наилучшей доступной и активно используется за рубежом, чего не было бы, если бы именно она представляла какую-либо опасность. И сейчас речь о неоправданных негативных последствиях при необоснованном и огульном переходе с "прямотока" на "оборот": экологических, бюджетных, тарифных и, как следствие, - социальных.

Так, перевод тепловых и атомных электростанций на оборотные системы технического водоснабжения приведет к увеличению удельного расхода топлива в среднем на 1,5-2 процента, а это не менее 0,72 миллиона тонн условного топлива в год. И, соответственно, к увеличению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 10,3 тысячи тонн в год и парниковых газов на 2,2 миллиона тонн в год. Прирост сжигаемого топлива в указанном объеме приведет к увеличению выбросов твердых частиц на 1,1 тысячи тонн в год, сернистого ангидрида на 1,8 тысячи тонн в год, оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) на 1,6 тысячи тонн в год, что может негативно сказаться на темпах и качестве реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 г. N204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Кроме того, такие "прибавки" откровенно противоречат Комплексному плану мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации и Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, одной из приоритетных целей которых является уменьшение удельных расходов топлива на выработку электроэнергии и расходов энергии на собственные нужды ТЭК.

Вывод: надо оптимизировать законодательство, и при безусловном приоритете "не навреди природе" дать возможность энергетикам использовать наилучшую доступную технологию "прямотока" там, где технология оборотной системы в сравнении с ней теряет статус наилучшей.

Минэнерго России в инициативном порядке был разработан законопроект по исключению запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для объектов тепловой и атомной электроэнергетики.

Как сообщили в ведомстве, в мае 2018 года документ был внесен в правительство. Летом 2019-го на него были получены замечания. "Сейчас Минэнерго России ведет доработку законопроекта согласно замечаниям. Надеемся, что в скором времени мы сможем провести согласительные совещания и, соответственно, внести законопроект в Государственную Думу уже в осеннюю сессию", - добавили в Минэнерго России.

Таким образом, будем надеяться, что в скором времени энергетики смогут выбирать действительно самую эффективную и наилучшую доступную технологию при проектировании систем охлаждения с учетом всех условий и факторов - прямоточную или оборотную.