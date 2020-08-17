Налоговая служба Канады закрыла онлайн-сервисы из-за кибератаки

Жители Страны кленового листа временно лишились возможности подать онлайн-заявки на выплаты в связи с пандемией, передает телеканал CTV. Сообщается, что агентство по налогам и сборам Канады приостановило работу своих сервисов из-за массированной хакерской атаки.

Злоумышленники пытались взломать пять тысяч личных кабинетов пользователей. Для несанкционированного входа в аккаунты преступники использовали реальные и полученные незаконным путем личные данные и пароли пользователей. Представитель ведомства подчеркнул, что служба пока не располагает данными о возможных утечках персональных данных с портала.