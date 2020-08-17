Назван простой продукт, богатый необходимыми сердцу флавоноидами

Исследователи из Австралии выяснили, что снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии помогают флавоноиды - растительные пигменты, обладающие сильными антиоксидантными свойствами. Но важно их регулярное присутствие в рационе.

Для профилактики недугов необходимо ежедневно употреблять не менее 500 мг флавоноидов. Последние в большом количестве встречаются в яблоках, передает aif.ru.

Чтобы получить разнообразные флавоноиды, рекомендуется в день съедать одно яблоко, один апельсин, сто граммов черники и столько же брокколи, а также выпивать чашку чая. В совокупности это даст те самые 500 мг флавоноидов.

Кроме того, клетчатка, которой много в яблоках, способствует развитию полезных бактерий в толстом кишечнике, что положительно сказывается на состоянии организма в целом, отметила кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.