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17.08.2020 08:45
Рубрика: Общество

Назван самый вредный продукт для почек

Текст: Оксана Грибанова

Заболевания почек на ранней стадии, как правило, никак себя не проявляют. В результате патологии обнаруживаются в запущенном виде уже во время госпитализации. Чтобы защитить почки, рекомендуется не пренебрегать несложными правилами здорового питания. Например, ограничить-таки употребление фастфуда и другой пищи, в которой содержится достаточно много соли. Последнюю почки очень не любят, предупредила врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина.

Фото: lemono / iStock
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По словам специалиста, сейчас "в социуме идет чрезмерное потребление поваренной соли". Кроме того, у людей отмечается высокий порог солевой восприимчивости, уточнила доктор в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Нефролог отметила, что иногда развитие заболеваний почек может сопровождаться слабостью, быстрой утомляемостью и появлением умеренных отеков при ходьбе.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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