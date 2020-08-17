Назван самый вредный продукт для почек

Заболевания почек на ранней стадии, как правило, никак себя не проявляют. В результате патологии обнаруживаются в запущенном виде уже во время госпитализации. Чтобы защитить почки, рекомендуется не пренебрегать несложными правилами здорового питания. Например, ограничить-таки употребление фастфуда и другой пищи, в которой содержится достаточно много соли. Последнюю почки очень не любят, предупредила врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина.

По словам специалиста, сейчас "в социуме идет чрезмерное потребление поваренной соли". Кроме того, у людей отмечается высокий порог солевой восприимчивости, уточнила доктор в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Нефролог отметила, что иногда развитие заболеваний почек может сопровождаться слабостью, быстрой утомляемостью и появлением умеренных отеков при ходьбе.