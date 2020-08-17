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Назван состав жюри нового сезона "Голоса"

Новости
    17.08.2020, 18:41
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

В Останкино завершился кастинг девятого сезона песенного шоу "Голос", которое вернется в эфир осенью.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Впереди - еще один крупномасштабный отсев, а далее - те самые "слепые" прослушивания лучших из лучших с целью определить максимально лучших. Чем, как вы помните, будет заниматься ответственное и неравнодушное жюри, состоящее из профессионалов.

Команда наставников уже укомплектована. И, как передает сегодня KP.RU, музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта огласил список. Итак, ими стали: рэпер Василий "Баста" Вакуленко, Полина Гагарина, Сергей Шнуров - уже ветераны шоу, а также Валерий Сюткин, впервые поучаствовавший в проекте лишь год назад .

Вести девятый сезон шоу будет Дмитрий Нагиев.

Фото: youtube.com/ Little Big
Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров

"Голос" - адаптация международного проекта The Voice. Российская версия выходит в эфир "Первого" с октября 2012 года.

В разное время судьями на проекте были, помимо вышеназванных, Дима Билан (сезоны 1-3 и 5−6), Пелагея (1-3 и 6), Александр Градский (1-4 и 6), Леонид Агутин (1-3 и 5−6), Григорий Лепс (4−5) и Ани Лорак (7).

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