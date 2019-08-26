Объявлены наставники нового сезона шоу Первого канала "Голос"

Первый канал объявил имена тех, кто займет кресла наставников в новом, восьмом сезоне сверхпопулярного музыкального проекта "Голос".

Как передает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала, "судить и наставлять" участников конкурса будут вездесущий Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и человек-мем Валерий Сюткин, дебютирующий здесь в роли ментора.

"Сюткин уникально обращается как с рок-н-роллом, так и с джазом. Это абсолютно новая краска в "Голосе", - пояснил выбор продюсер шоу Юрий Аксюта. Добавив, что у экс-вокалиста культового "Браво", а ранее - андеграундной легенды "Телефон" "свой взгляд на музыку, и он многому может научить".

"Связываю с ним большие ожидания", - заявил Аксюта.

Уточнив, что "по традиции" на тренерскую работу были приглашены исполнители, "которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа".

Константин Меладзе, например, "филигранно создает отечественную поп-музыку", тогда как Шнуров - "это все краски рок-н-ролла". А Полина Гагарина - та "безусловно, наша поп-дива".

Сообщается, что для сезона закрытые кастинги прошли семьсот исполнителей, из которых 120 претендентов были допущены к участию в "слепых прослушиваниях".

Съемки восьмого сезона стартуют уже завтра, 27 августа. Эфир - осенью. Ведущий - Дмитрий Нагиев.

"Голос" - адаптация международного проекта The Voice. Российская версия выходит в эфир "Первого канала" с 5 октября 2012 года.

В разное время судьями на проекте были Дима Билан (сезоны 1-3 и 5−6), Пелагея (1-3, 6), Александр Градский (1-4, 6), Леонид Агутин (1-3, 5−6), Баста (4, 7), Григорий Лепс (4−5), Ани Лорак (7).