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Названы место и время прощания и похорон Николая Губенко

Новости
    17.08.2020, 16:36
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Церемония прощания с советским, российским актером, режиссером и депутатом Николаем Губенко, скончавшимся 16 августа на 79-м году жизни от остановки сердца, пройдет 19 августа в театре "Содружество актеров Таганки". Похоронят артиста на Кунцевском кладбище на западе Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Церемония прощания начнется в 11:00. Похороны - в 15:00.

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе. Как актер дебютировал в 1964-м в легендарной "Заставе Ильича", как режиссер - короткометражкой "Настасья и Фомка" в 68-м.

Поставил ленты "Пришел солдат с фронта", "Подранки", "Из жизни отдыхающих", "И жизнь, и слезы, и любовь".

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