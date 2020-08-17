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Названы самые популярные в России смартфоны. И это не Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
17.08.2020,  
09:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Самым популярным производителем смартфонов среди россиян по состоянию на август 2020 года стал Xiaomi - на предложения устройств этого бренда пришлось 28 процентов пользовательских переходов, сообщает "Яндекс.Маркет".

Samsung же занял лишь второе место с показателем 25 процентов, а доля Apple составила 17 процентов.

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Самыми популярными стали модели смартфонов стоимостью 21 тысячу рублей. При этом год назад россияне были готовы платить за гаджет лишь 18 тысяч рублей.

Эксперты сервиса отмечают, что спрос на смартфоны в России начинает расти с сентября - в 2019 году в первую неделю первого учебного месяца спрос в этой категории вырос на 22 процента. Покупатели хотят подобрать для себя и для детей устройства, которе помогут в работе и учебе, объясняют в "Яндекс.Маркете".

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