Названы самые популярные в России смартфоны. И это не Samsung

Самым популярным производителем смартфонов среди россиян по состоянию на август 2020 года стал Xiaomi - на предложения устройств этого бренда пришлось 28 процентов пользовательских переходов, сообщает "Яндекс.Маркет".

Samsung же занял лишь второе место с показателем 25 процентов, а доля Apple составила 17 процентов.

Самыми популярными стали модели смартфонов стоимостью 21 тысячу рублей. При этом год назад россияне были готовы платить за гаджет лишь 18 тысяч рублей.

Эксперты сервиса отмечают, что спрос на смартфоны в России начинает расти с сентября - в 2019 году в первую неделю первого учебного месяца спрос в этой категории вырос на 22 процента. Покупатели хотят подобрать для себя и для детей устройства, которе помогут в работе и учебе, объясняют в "Яндекс.Маркете".