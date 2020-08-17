Новак: К 2035 году экспорт российского угля в страны АТР увеличится в 2,5 раза

По словам министра, отрасль не обошло влияние пандемии коронавируса. По итогам второго квартала 2020 года объем добычи угля сократился на 9,6%, поставки на внутренний рынок снизились на 11,6 %, а на экспорт - на 5,6%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того на мировой рынок влияют глобальные тенденции развития ТЭК последних лет - усиление конкуренции, рост доли возобновляемых источников энергии, газа, водородной энергетики и ужесточение климатической повестки. Но, несмотря на это, по оценке многих аналитических агентств, общая международная торговля углем вырастет на 5-13% к 2035 году до 1,5-1,6 млрд тонн. И уже сейчас на рынок стран АТР приходится почти 80% общемировой торговли углем.
Увеличения объемов экспорта угля в восточном направлении привязано к расширению возможностей инфраструктуры. К 2025 году должны быть завершены работы по модернизации БАМа и Транссиба, в результате которых их пропускная способность вырастет с 124,9 млн тонн до 180 млн тонн в год. В результате снятия системных ограничений при транспортировке доля экспорта угля в страны АТР от общего объема увеличится с 50 до 75%, рассчитывают в минэнерго.
"В последние десятилетия многие страны и компании внедряют технологии, призванные снизить экологическую нагрузку, связанную с угольной генерацией", - говорит руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли KPMG в России и СНГ Ольга Плевако. Она уточнила, что внедрение новых технологий не делает угольную генерацию экологически чистой в полной мере, но позволяет существенно снизить негативный эффект на окружающую среду. По данным Ecofys, страны, которые в наибольшей степени инвестировали в последние годы в повышение эффективности угольной генерации - это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, а также ряд европейский стран. Здесь и следует ожидать дальнейший рост, или как минимум, сохранение текущих объемов угольной генерации, а падение ожидается в большинстве стран ЕС, США, Австралии, пояснила Плевако.
В июне 2020 года была принята программа развития угольной промышленности России, где были сформированы два сценария развития отрасли - консервативный и оптимистический. В первом, предусматривалось, что внутреннее потребление угля для генерации электричества в нашей стране останется на прежнем уровне (около 87 млн тонн), а мировые цены будут находиться на минимальном уровне. В этом случае, добыча угля в России вырастет с 440 млн тонн в 2019 году до 485 млн тонн в 2035 году. Оптимистический вариант предусматривает рост объемов добычи до 668 млн тонн, при увеличении внутреннего потребления на 120 млн тонн. Сейчас запланировано строительство 7 новых угольных ТЭС и модернизация 12 действующих станций угольной генерации в Сибири и на Дальнем Востоке.
В минэнерго рассчитывают, что к 2035 году вклад угольной отрасли в валовый внутренний продукт возрастет в 1,5-2,5 раза, налоговых поступлений и страховых взносов - в 1,6-2,6 раза. По итогам 2019 года отрасль занимает пятое место по объему валютных поступлений в бюджет страны после нефти, нефтепродуктов, газа и черных металлов.
Добычей угля в России занимаются 57 шахт и 130 разрезов, переработка и обогащение угля ведется на 64 обогатительных фабриках и установках - это единственная отрасль ТЭК, где работают только частные компании. Крупнейший угледобывающий регион России и мира - Кузбасс - обеспечивает почти 60% всей угольной продукции в России.
Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и поселков Сибири и Дальнего Востока общей численностью более 1,5 млн человек. В отрасли занято почти 150 тысяч человек и еще 500 тысяч в смежных отраслях - железнодорожной, портовой, вагоностроительной и других. Российские угольные компании обеспечили 38% всего прироста международной торговли углем. Доля нашей страны на мировом рынке с 1997 года выросла в 4 раза и достигла 15%.