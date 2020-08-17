Новак: К 2035 году экспорт российского угля в страны АТР увеличится в 2,5 раза

Новости

При пожаре в общежитии МГУТУ в Москве пострадала женщина 20:10
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества России и Мьянмы 19:44
Захарова: Наращивание контингента США в Польше ведет к эскалации напряженности 19:30
Арбитры матча "Спартака" с "Сочи" отстранены от судейства 19:20
"Локомотив" в шутку объявил о переходе Месси 19:16
Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple 19:09
Росстат рассказал, сколько человек не получают вовремя зарплату 19:03
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО 18:55
Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 18:41
ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет 18:39
Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело 18:30
Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец 18:24
Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой 18:13
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19 18:01
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка 17:43
В Таганроге двое детей разбились, выпав из окна на шестом этаже 17:41
На отдых в Сочи бесплатно приехали дети погибших от COVID-19 врачей 17:38
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой конституции 17:31
Тренер "Спартака" Тедеско пропустит матч с "Уфой" из-за ангины 17:22
Клип Little Big с пляшущей едой собрал более 6 миллионов просмотров 17:12
Президент Мексики: Готов первым пройти вакцинацию, если "Спутник - 5" работает 17:00
Российский истребитель перехватил три самолета-разведчика США и Британии 16:59
Стало известно о состоянии младенца, которым в Сочи размахивал отец 16:42
Законопроект против завышения цен аптеками может быть принят в осеннюю сессию 16:38
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 19:12
Рубрика: Экономика

Новак: К 2035 году экспорт российского угля в страны АТР увеличится в 2,5 раза

Текст: Сергей Тихонов
Экспорт российского угля в страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР) вырастет со 100 млн тонн в 2018 году до 237-252 млн тонн в 2035 году, то есть в 2,5 раза, написал глава минэнерго Александр Новак в своей авторской колонке журнала "Энергетическая политика". Общий объем экспорта угля из России в 2035 году по консервативному сценарию развития отрасли составит 259 млн тонн, а по оптимистическому - почти 392 млн. тонн. В 2019 году за границу было поставлено 220 млн тонн угля.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По словам министра, отрасль не обошло влияние пандемии коронавируса. По итогам второго квартала 2020 года объем добычи угля сократился на 9,6%, поставки на внутренний рынок снизились на 11,6 %, а на экспорт - на 5,6%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того на мировой рынок влияют глобальные тенденции развития ТЭК последних лет - усиление конкуренции, рост доли возобновляемых источников энергии, газа, водородной энергетики и ужесточение климатической повестки. Но, несмотря на это, по оценке многих аналитических агентств, общая международная торговля углем вырастет на 5-13% к 2035 году до 1,5-1,6 млрд тонн. И уже сейчас на рынок стран АТР приходится почти 80% общемировой торговли углем.

Увеличения объемов экспорта угля в восточном направлении привязано к расширению возможностей инфраструктуры. К 2025 году должны быть завершены работы по модернизации БАМа и Транссиба, в результате которых их пропускная способность вырастет с 124,9 млн тонн до 180 млн тонн в год. В результате снятия системных ограничений при транспортировке доля экспорта угля в страны АТР от общего объема увеличится с 50 до 75%, рассчитывают в минэнерго.

"В последние десятилетия многие страны и компании внедряют технологии, призванные снизить экологическую нагрузку, связанную с угольной генерацией", - говорит руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли KPMG в России и СНГ Ольга Плевако. Она уточнила, что внедрение новых технологий не делает угольную генерацию экологически чистой в полной мере, но позволяет существенно снизить негативный эффект на окружающую среду. По данным Ecofys, страны, которые в наибольшей степени инвестировали в последние годы в повышение эффективности угольной генерации - это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, а также ряд европейский стран. Здесь и следует ожидать дальнейший рост, или как минимум, сохранение текущих объемов угольной генерации, а падение ожидается в большинстве стран ЕС, США, Австралии, пояснила Плевако.

В июне 2020 года была принята программа развития угольной промышленности России, где были сформированы два сценария развития отрасли - консервативный и оптимистический. В первом, предусматривалось, что внутреннее потребление угля для генерации электричества в нашей стране останется на прежнем уровне (около 87 млн тонн), а мировые цены будут находиться на минимальном уровне. В этом случае, добыча угля в России вырастет с 440 млн тонн в 2019 году до 485 млн тонн в 2035 году. Оптимистический вариант предусматривает рост объемов добычи до 668 млн тонн, при увеличении внутреннего потребления на 120 млн тонн. Сейчас запланировано строительство 7 новых угольных ТЭС и модернизация 12 действующих станций угольной генерации в Сибири и на Дальнем Востоке.

В минэнерго рассчитывают, что к 2035 году вклад угольной отрасли в валовый внутренний продукт возрастет в 1,5-2,5 раза, налоговых поступлений и страховых взносов - в 1,6-2,6 раза. По итогам 2019 года отрасль занимает пятое место по объему валютных поступлений в бюджет страны после нефти, нефтепродуктов, газа и черных металлов.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Новак рассказал о предложениях по стимулированию нефтеперереботки

Добычей угля в России занимаются 57 шахт и 130 разрезов, переработка и обогащение угля ведется на 64 обогатительных фабриках и установках - это единственная отрасль ТЭК, где работают только частные компании. Крупнейший угледобывающий регион России и мира - Кузбасс - обеспечивает почти 60% всей угольной продукции в России.

Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и поселков Сибири и Дальнего Востока общей численностью более 1,5 млн человек. В отрасли занято почти 150 тысяч человек и еще 500 тысяч в смежных отраслях - железнодорожной, портовой, вагоностроительной и других. Российские угольные компании обеспечили 38% всего прироста международной торговли углем. Доля нашей страны на мировом рынке с 1997 года выросла в 4 раза и достигла 15%.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минэнерго

Главное сегодня

Путин пообещал поддержать производство нового авиадвигателя
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае