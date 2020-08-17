Объем госзаказа за четыре месяца Covid-19 вырос почти на 21%

Объем госзаказа в России в период с 1 февраля по 31 мая 2020 года увеличился на 20,87%, составив 3,9 трлн рублей, говорится в исследовании национального рынка госзакупок в период пандемии Covid-19 аналитического центра проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок".

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на более чем 689 млрд рублей. Самым популярным и конкурентным способом для поиска поставщика (подрядчика, исполнителя) по-прежнему остается электронный аукцион. Такой же формат актуален и для такого способа, как запрос котировок.

Активную позицию занял бизнес - за четыре месяца зафиксировано увеличение среднего количества участников по основным видам закупочных процедур. Речь идет о контрактах с единственным поставщиком - их было заключено более 467 тыс. на сумму 823,39 млрд рублей. Это на 114 млрд рублей больше (или на 13,85%), чем за аналогичный период прошлого года.

"Таким образом, сложившаяся кризисная ситуация подтолкнула бизнес быть более активным на рынке государственного заказа и искать дополнительные источники повышения своей эффективности для предложения более конкурентоспособных цен", - отмечается в исследовании.

Значительно выросли объемы, которые пришлись на единственного поставщика, в Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном федеральном округах. При этом фокус внимания был смещен в сторону изготовления и закупки средств индивидуальной защиты. Более того, многим организациям было рекомендовано обеспечить запасы сырья, топлива, оборудования, материалов, комплектующих изделий, предпринять меры по обеспечению установления связей с локальными поставщиками, разработать комплекс профилактических мер, обращают внимание аналитики. По сумме проведенных процедур лидирует несколько групп по видам экономической деятельности, в числе которых: корабли, суда и лодки; инструменты и медицинское оборудование; оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое для медицинских целей; лекарственные препараты и материалы для медцелей.

Несмотря на рост финансовых показателей, количество контрактов с единственным поставщиком сократилось на более чем 240 тыс. (34,1%). В числе причин аналитики называют увеличение порога начальной максимальной цены контракта (НмЦК) для данного вида процедур.

Всего за четыре месяца количество закупочных процедур снизилось на 11,3% (без учета контрактов с единственным поставщиком). Также выросла доля отмененных процедур - до 32 350 (25 068 в 2019 году). В основном это было сделано по решению заказчиков. Таким образом, некоторым заказчикам пришлось пересмотреть свои планы, приостановив некоторые закупки, говорится в исследовании.