OPPO выпустила TWS-наушники с двойным шумоподавлением

Новые беспроводные наушники с двойным шумоподавлением представила компания OPPO.

Модель Enco W31 получили узнаваемый дизайн "с ножкой". Наушники получили сенсорное управление и возможность работать до 15 часов благодаря зарядному кейсу. От одной зарядки наушники работают до 3,5 часов.

Фото: OPPO

За двойное шумоподавление во время звонков отвечают два встроенных микрофона (в каждом из наушников): внешний фильтрует шумы, внутренний - улавливает голос. Во время воспроизведения музыки Enco W31 позволяет на ходу выбирать режим прослушивания - сбалансированный или динамический.

Наушники поддерживают протокол Bluetooth 5.0, обеспечивающий стабильную передачу данных. OPPO Enco W31 защищены от брызг и пыли по стандарту IP54.

Устройство поступит в продажу 21 августа 2020 года по цене 6990 рублей. Enco W31 будут доступны в белом и черном цветах.