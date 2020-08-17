Указ губернатора Оренбургской области от 14 августа 2020 года № 394-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 указа:

абзац первый изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 1 сентября 2020 года на территории Оренбургской области работу:";

в подпункте 3.2 после слов "банковские услуги," дополнить словами "гостиничные услуги, туристические услуги,".

1.2. Абзац тринадцатый пункта 4 указа изложить в новой редакции:

"контроль наличия у покупателей (клиентов), находящихся на территориях торговых объектов, торговых залах, помещениях, местах оказание услуг, у пассажиров в общественном транспорте, в том числе в такси, средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), исключив допуск на территории торговых объектов, в торговые залы (помещения), места оказания услуг, такси лиц при отсутствии у них средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).".

1.3. Пункт 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Приостановить с 28 марта по 1 сентября 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.".

1.4. Пункт 71 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"Хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги на территории курорта местного значения "Соленые озера", обеспечить достаточное количество проходов на территорию курорта, не допускать скопления людей, обеспечив контроль наличия социальной дистанции между ними".

1.5. В пункте 8 указа:

подпункт 8.10 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить допуск в образовательную организацию обучающихся и работников указанных образовательных организаций, прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств или иных субъектов Российской Федерации, при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не более чем за 3 дня до дня выхода на работу либо начала обучения. При отсутствии результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не допускать указанных лиц в образовательные организации в течение 14 дней со дня их прибытия на территорию Оренбургской области.";

абзац восьмой подпункта 8.11 изложить в новой редакции:

"обеспечить допуск в образовательную организацию воспитанников и работников указанных образовательных организаций, прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств или иных субъектов Российской Федерации, при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не более чем за 3 дня до дня выхода на работу либо посещения указанной организации. При отсутствии результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не допускать указанных лиц в образовательные организации в течение 14 дней со дня их прибытия на территорию Оренбургской области.".

подпункт 8.12 изложить в новой редакции:

"8.12. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы дополнительного образования и (или) профессионального обучения, за исключением программ дополнительного образования и (или) профессионального обучения, указанных в подпунктах 8.13-8.15 настоящего пункта:

приостановить с 13 апреля 2020 года до особого распоряжения образовательную деятельность по указанным программам, за исключением организаций, имеющих техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения;

с 24 августа 2020 года допускается обучение с очным присутствием обучающихся в рамках реализации национального проекта "Образование";

приостановить с 13 апреля 2020 года направление работников и групп обучающихся за пределы Оренбургской области, визиты обучающихся и работников образовательных организаций из иных субъектов Российской Федерации и иностранных государств.

Организациям, имеющим техническую возможность для перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, перейти на указанный вид обучения.

При очном присутствии обучающихся обеспечить:

входной фильтр работников и обучающихся с обязательным отстранением от нахождения в помещении организации лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой;

соблюдение работниками и обучающимися социальной дистанции;

контроль наличия у работников и обучающихся средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

проведение ежедневной дезинфекции помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для соблюдения работниками и обучающимися правил личной гигиены.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







