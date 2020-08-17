Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Наталья Козлова 
17:22 17.08.2020

Захват из-за угла

Отсутствие закона о запрете продавать микродоли жилья играет на руку квартирным мошенникам

Московские следователи только что начали доследственную проверку попыток неких граждан завладеть квартирой на севере столицы, купив в ней маленькую долю, по сути - угол.
Мошенники покупают угол квартиры и загоняют ее владельцев в ловушку. Фото: EPA Мошенники покупают угол квартиры и загоняют ее владельцев в ловушку. Фото: EPA
Мошенники покупают угол квартиры и загоняют ее владельцев в ловушку. Фото: EPA

Это далеко не первая попытка профессиональных мошенников, которые специализируются на отъеме жилья. Подобный обман граждан в последние годы стал распространяться в городах все шире. Схема, по которой действуют в таких аферах криминальные граждане, примитивна, но дает хороший результат.
Как построить энергоэффективное жилье и сколько на нем можно сэкономить

Вот и на этот раз проблемы появились у простой московской семьи, состоящей из матери-пенсионерки и взрослого сына. Семья жила в однокомнатной квартире. Собственником части квартиры была их дальняя родственница, которая в этой квартире никогда не жила. Свою долю в квартире родственница продала чужим людям. Кому, сейчас уточняют следователи.

Новый, неизвестный пока, собственник с помощью криминального вида граждан просто взломал дверь квартиры, но сам жить там не собирался, а привел в однушку так называемых"профессиональных соседей". Эти люди подселяются на крохотные доли в квартирах и создают хозяевам невыносимые условия, вынуждая их либо продать за копейки свои метры, либо просто съехать. Для того чтобы быстрее решить квартирный вопрос, они сопровождают свои действия угрозами и рукоприкладством. И на этот раз было все в точности то же самое.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова, следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Скорее всего, уголовное дело в этом случае будет возбуждено. Но очередное расследование не сможет решить существующую и ставшую острой проблему "черных риелторов", извлекающих крупные доходы от операций с квартирными микродолями за счет основных владельцев этих квартир.

Мало того, в последние годы сложилась настоящая полукриминальная индустрия, которая обслуживает подобный бизнес. Существуют фирмы, которые работают только по скупке долей в квартирах. Не отстают от них и отдельные граждане. Главный принцип работы у тех и других - чем меньше доля, тем лучше.

Дело поставлено на поток. Их обслуживают одни и те же риелторы и юристы. "Профессиональные соседи" - тоже специалисты.

Формально законом не запрещено быть собственником углов и даже одного квадратного метра жилплощади в разных квартирах. Однако схожая во многих случаях судьба владельцев квартир, в которых были проданы микродоли, наводит на размышления. Ибо судьба эта, как правило, печальна.

Проблема в последние годы обострилась до такой степени, что на нее обратили внимание законодатели. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников стал одним из соавторов проекта закона, цель которого - блокировать деятельность мошенников, специализирующихся на операциях с квартирными микродолями.

Основное положение этого законопроекта - введение ограничения на выделение в жилых помещениях долей, меньших, чем пригодно для вселения и проживания там человека. В соответствии с Жилищным кодексом РФ (статья 50) минимальный размер доли, пригодной для вселения и проживания - учетная норма, - устанавливается органами местного самоуправления.

Например, в Москве учетная норма составляет 10 квадратных метров на человека, в других регионах она варьируется - в среднем от 8 до 15 квадратных метров.

Фото: iStock
Бастрыкин возбудил уголовное дело против экс-судьи за смертельную аварию

Как объясняет Павел Крашенинников , если доля в квартире окажется меньше, чем определено местными властями, то в нее не просто нельзя будет поселиться. Ее также нельзя будет продать.

По словам известного юриста, это серьезный шаг в борьбе с "черными риелторами". Получив право собственности на микродолю, они вселяются в квартиру или дом и создают проживающему в нем совладельцу невыносимые условия для жизни. Схемы захвата жилья квартирными рейдерами могут меняться, но реализуются они, в основном, благодаря возможности неограниченного дробления долей, существующей в сфере права собственности на жилье, объясняет Павел Крашенинников.

До осенней сессии Государственной Думы осталось не так уж и много времени.

Поэтому хочется надеяться, что при формировании законотворческого плана этому законопроекту будет со стороны депутатов уделено то внимание, которого он вполне заслуживает.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
15.08.2020

Как построить энергоэффективное жилье и сколько на нем можно сэкономить

Как построить энергоэффективное жилье и сколько на нем можно сэкономить

Энергоэффективным домом называют жилище, которое требует минимум расходов на поддержание комфортных условий проживания в нем. Речь идет не только об энергосберегающих лампочках. Сократить потери тепла можно, выбрав правильную форму дома и строительные материалы

Жилая недвижимость
12.08.2020

Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ

Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ

11 августа вступил в силу федеральный закон, который позволяет оспорить кадастровую стоимость недвижимости, подав заявление в МФЦ. В Федеральной кадастровой палате надеются, что упрощение процедуры приведет к массовому исправлению ошибок

Жилая недвижимость
06.08.2020

Жилых небоскребов в Москве становится все больше

Жилых небоскребов в Москве становится все больше

По количеству высоток столица России вышла на второе место в мире. В этом году в Москве появится новый жилой небоскреб "Небо", а в 2024-м - самый высокий многоквартирный дом в Европе. Растет и спрос, и предложение на такое жилье, отмечают эксперты