По книге "Момент истины" Владимира Богомолова снимут новый фильм

По легендарной книге "Момент истины" Владимира Богомолова снимут новый фильм.

Этот роман Богомолова уже был экранизирован белорусским режиссером Михаилом Пташуком. Фильм назывался "В августе 44-го", в нем сыграли Евгений Миронов (командир опергруппы СМЕРШ), Владислав Галкин, Юрий Колокольников, Александр Балуев, лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства Алексей Петренко и другие.

События книги происходят в августе 1944 года. На территории освобожденной Беларуси в тылу советских войск действуют вражеские агенты. В эфир регулярно выходит радиостанция, передающая шифрованные радиограммы. Контрразведчикам из СМЕРШа, трем молодым офицерам поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника. Ситуация осложняется тем, что в районе действует множество подпольных польских националистических военизированных групп, диверсионных групп противника, оставшихся на территории Западной Белоруссии при немецком отступлении.

Мэтр белорусского кинематографа Виктор Туров называл Михаила Пташука гордостью отечественного кино. Он родился 28 января 1943 года в землянке на окраине деревни Федюки Брестской области. Пташук много сделал для укрепления и развития творческих связей между белорусскими и российскими кинематографистами. Фильм "В августе 1944..." стал "золотом "Беларусьфильма", назван за рубежом "лучшим русским хитом о войне".

Однако в апреле 2002 года талантливый кинорежиссер погиб в автомобильной катастрофе. Накануне трагедии Михаил Пташук прилетел из Голливуда в Москву на вручение кинематографической премии "Ника". Его картина "В августе 44-го..." попала во все основные номинации кинопремии.

- Продвижение картины на экраны обеспечивает Первый канал, - рассказал продюсер "Дирекции кино" Анатолий Максимов на питчинге кинопроизводства России, представляя новую кинопостановку. - Действие картины разворачивается в Западной Белоруссии, и съемки будут проводиться там же летом 2022 года. Лес станет одним из главных героев, подобием зоны, которая чутко реагирует на действия людей. Немцы в 40 километрах от города Лида. Земля - это тот образ, который постоянно меняется. И власть постоянно меняется после 1944 года. Герои продолжают жить в условиях холодной войны. И это противостояние добра и зла.