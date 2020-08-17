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17.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Текст: Роман Маркелов
"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - примерно так можно охарактеризовать нынешнюю устойчивость российской валюты. При этом на двух близких России развивающихся рынках сгущаются тучи. Такое мнение "РГ" высказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - примерно так можно охарактеризовать эту устойчивость российской валюты, в то время как на близких рынках развивающихся стран сгущаются тучи.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Турецкая лира под напором продавцов все же вернулась к переписыванию минимумов к доллару и многим другим валютам в конце недели. Важно понимать, что против Турции сейчас почти опустевшие золотовалютные резервы, экстремально мягкая денежно-кредитная политика и нарастающий конфликт со странами ЕС из-за бурения газа на шельфе недалеко от Кипра.

Протесты в Белоруссии и не думают утихать, что к концу недели стало сказываться на денежном рынке страны. Стоимость облигаций Белоруссии поползла вниз после ряда санкционных угроз со стороны лидеров ЕС.

Формально рублю нечего опасаться, так как бюджетные показатели в России впечатляющие, включая рекордный объем золотовалютных резервов, низкие процентные ставки по госдолгу и его низкий объем. Однако устойчивый отток капитала с других развивающихся рынков игнорируется участниками российского рынка лишь временно.

Очень скоро при сохранении этих негативных тенденций может произойти переоценка рынков для всех стран EM. В принципе, белорусский рубль имеет долгосрочную тенденцию к снижению против доллара, которая несколько ослабла в предыдущие два года, но вновь стала актуальной в 2020 году. Несмотря на некоторое ослабление BYN с конца июля, с начала года он потерял 16% к доллару против 18% ослабления RUB.

Предыдущий эпизод обвала турецкой лиры был ровно два года назад. Тогда рубль ослабел более чем на 10% за пять недель на фоне 50% обвала лиры. Правда, тогда падение рубля подстегивали санкционные риски. Впрочем, эта тема может проявиться и на этот раз.

Фото: iStock
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Следующая неделя может оказаться критически важной для российского рубля. Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть покупателей в российский рубль. Против евро он существенно просел в последние недели и выглядит заряженным на отскок. В данном случае евро может окончательно подешеветь ниже 85 и продолжить ослабление в последующие месяцы, а доллар - опуститься под 72,5.

Однако в случае дальнейшей эскалации политического давления как вокруг Турции, так и Белоруссии, рубль может перейти в фазу активного ослабления. При таком сценарии нельзя исключать касания отметки 90 рублей за евро и 77 рублей за доллар.

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