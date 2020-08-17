Почему эта неделя станет критически важной для рубля

"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - примерно так можно охарактеризовать нынешнюю устойчивость российской валюты. При этом на двух близких России развивающихся рынках сгущаются тучи. Такое мнение "РГ" высказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится", - примерно так можно охарактеризовать эту устойчивость российской валюты, в то время как на близких рынках развивающихся стран сгущаются тучи.

Турецкая лира под напором продавцов все же вернулась к переписыванию минимумов к доллару и многим другим валютам в конце недели. Важно понимать, что против Турции сейчас почти опустевшие золотовалютные резервы, экстремально мягкая денежно-кредитная политика и нарастающий конфликт со странами ЕС из-за бурения газа на шельфе недалеко от Кипра.

Протесты в Белоруссии и не думают утихать, что к концу недели стало сказываться на денежном рынке страны. Стоимость облигаций Белоруссии поползла вниз после ряда санкционных угроз со стороны лидеров ЕС.

Формально рублю нечего опасаться, так как бюджетные показатели в России впечатляющие, включая рекордный объем золотовалютных резервов, низкие процентные ставки по госдолгу и его низкий объем. Однако устойчивый отток капитала с других развивающихся рынков игнорируется участниками российского рынка лишь временно.

Очень скоро при сохранении этих негативных тенденций может произойти переоценка рынков для всех стран EM. В принципе, белорусский рубль имеет долгосрочную тенденцию к снижению против доллара, которая несколько ослабла в предыдущие два года, но вновь стала актуальной в 2020 году. Несмотря на некоторое ослабление BYN с конца июля, с начала года он потерял 16% к доллару против 18% ослабления RUB.

Предыдущий эпизод обвала турецкой лиры был ровно два года назад. Тогда рубль ослабел более чем на 10% за пять недель на фоне 50% обвала лиры. Правда, тогда падение рубля подстегивали санкционные риски. Впрочем, эта тема может проявиться и на этот раз.

Следующая неделя может оказаться критически важной для российского рубля. Смягчение накала на рынках Турции и Белоруссии способно вернуть покупателей в российский рубль. Против евро он существенно просел в последние недели и выглядит заряженным на отскок. В данном случае евро может окончательно подешеветь ниже 85 и продолжить ослабление в последующие месяцы, а доллар - опуститься под 72,5.

Однако в случае дальнейшей эскалации политического давления как вокруг Турции, так и Белоруссии, рубль может перейти в фазу активного ослабления. При таком сценарии нельзя исключать касания отметки 90 рублей за евро и 77 рублей за доллар.