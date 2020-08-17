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17.08.2020 13:15
Рубрика: В мире

Почти все задержанные в ходе протестов в Беларуси освобождены

Текст: Алексей Чуриков

Генеральная прокуратура Республики Беларусь сообщила, что практически все, кто был задержан в ходе последних протестных акций в стране освобождены. Пресс-служба ведомства также обнародовала список тех, кто продолжает отбывать административный арест. Также, как сообщает агентство БЕЛТА, что генпрокуратурой по каждому факту превышения власти сотрудниками правоохранительных органов будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка.

Фото: EPA
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"Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в генеральную прокуратуру продолжают поступать многочисленные заявления с требованием о возбуждении уголовных дел по фактам превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. "Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом, эти заявления направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений", - цитирует представителя ведомства агентство.

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