Правила торговли алкоголем могут смягчиться

Законопроект, предполагающий смягчение правил продажи алкоголя, разработан Минпромторгом и направлен в Минюст. По нему, в частности, предполагается, что региональные власти смогут определять медучреждения, рядом с которыми можно будет продавать алкоголь.

О том, что такие изменения в законодательство сейчас проходят правовую и антикоррупционную экспертизу в минюсте, "Российской газете" сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Потом документ будет внесен в правительство.

Сейчас такой запрет действует для территорий, которые прилегают к медицинским, образовательным, спортивным и физкультурно-оздоровительным учреждениям, а также учреждениям культуры. При этом регионы вправе самостоятельно определять расстояние до соцобъектов, ближе которого продавать алкоголь нельзя (от 30 до 300 метров). У российского правительства есть право определять перечень медицинской деятельности, не препятствующий продаже алкоголя (в том числе и в общепите). Но единого перечня не сформировано.

Законопроектом эти полномочия передаются на уровень регионов, пояснил Евтухов. Каждый из них сможет сам устанавливать такой перечень с учетом особенностей региона, его социально-экономического развития, уровня развития торговли и общепита, в том числе с учетом обеспеченности населения площадью торговых объектов и складывающейся в конкретном субъекте обстановки.

В июле качестве одной из мер поддержки общепита и торговли в условиях коронавируса минпромторг также предложил разрешить продажу пива на АЗС и спиртное в заповедниках, нацпарках, санаториях и гостиницах, оказывающих медуслуги. Кроме того, минпромторг выступает за разрешение продажи алкоголя через интернет.

"За последние 150 лет потребление алкоголя не удалось ограничить никакими запретительными мерами вплоть до "сухих законов", - говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз. Сокращение потребления алкоголя возможно разве что за счет повышения уровня жизни, считает он. Так, с восстановлением экономики после Великой Отечественной войны во Франции и Испании вина стали пить в разы меньше.

Цитата

Виктор Евтухов, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли:

"Данным законопроектом ни полной, ни частичной отмены запрета на продажу алкоголя рядом с медучреждениями не предполагается"