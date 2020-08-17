Новости

Оборот торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 13% 09:25
Премьер Японии проходит медосмотр на фоне слухов о проблемах со здоровьем 09:17
Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Центр "Вектор" приступил ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19 08:58
Жара в Японии установила новый рекорд 08:07
Доноров плазмы в Москве в июле стало на 15% больше 07:44
В Россельхознадзоре предложили ужесточить наказание для нарушителей продэмбарго 07:42
Истребители и штурмовики ВВО перехватили "вражеские" самолеты 07:30
В Москве скончались десять пациентов с коронавирусом 07:22
В "Барселоне" опровергли желание Месси покинуть клуб 07:21
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Иркутской области составил 5,8% 07:00
Ученые рассказали о способности хлопковой ткани защищать от коронавируса 06:50
Родителям первоклашек в России предложили дать выходной 06:02
CNN: Трамп сократил отставание от Байдена по популярности у избирателей 05:45
В Гидрометцентре рассказали о редком температурном явлении на Балтике 05:10
Второй раз за лето вандалы испортили памятник экс-премьеру Канады 05:05
Пелоси призвала конгрессменов США принять закон о работе Почтовой службы 04:32
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Афин в Москву 04:29
Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч 04:03
Очередной вывозной авиарейс доставит россиян из Нью-Йорка в Москву 03:45
Синоптики рассказали про августовские рекорды тепла на Северной Земле 03:31
Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином 03:24
При перестрелке в Техасе пострадали трое полицейских 03:04
В Новой Зеландии из-за коронавируса перенесли всеобщие выборы 02:43
Танки Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа 02:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
17.08.2020 09:17
Рубрика: В мире

Премьер Японии проходит медосмотр на фоне слухов о проблемах со здоровьем

Текст: Александр Ленин (Токио)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проходит медицинское обследование в больнице университета Кэйо. Местная пресса опубликовала фотографии, на которых лимузин политика въезжает на территорию медицинского учреждения.

Абэ призвал следить за ситуацией после новой вспышки COVID-19 в Токио

Осмотр главы японского правительства продлится весь сегодняшний день, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на свои источники. Врачи говорят, что процедура носит плановый характер. Вместе с тем 13 июня Синдзо Абэ уже диагностировался в этом же медицинском учреждении. Как правило, обследования в больнице университета Кэйо премьер проходит в среднем раз в полгода.

Журналистов в последнее время беспокоит состояние здоровья Синдзо Абэ. Поводом к этому стала размещенная в еженедельнике Flash в начале августа статья. Авторы материала утверждают, что у политика в июле была "рвота с кровью". На официальном уровне данную информацию опровергли. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил тогда, что премьер чувствует себя хорошо и работает в полном объеме.

Обозреватели напоминают, что Синдзо Абэ в 2007 году вынужден был оставить премьерский пост после обострения язвенного колита. Некоторое время спустя политик с помощью лекарственных препаратов избавился от негативно влияющих на его состояние симптомов, что позволило в 2012 году ему во второй раз возглавить правительство.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Родителям первоклашек в России предложили дать выходной
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Россия и США в Вене продолжат диалог по контролю над вооружениями
В Россельхознадзоре предложили ужесточить наказание для нарушителей продэмбарго
Глава Центра Гамалеи заявил о безуспешных попытках переманить ученых
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США