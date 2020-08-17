Премьер Японии проходит медосмотр на фоне слухов о проблемах со здоровьем

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проходит медицинское обследование в больнице университета Кэйо. Местная пресса опубликовала фотографии, на которых лимузин политика въезжает на территорию медицинского учреждения.

Осмотр главы японского правительства продлится весь сегодняшний день, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на свои источники. Врачи говорят, что процедура носит плановый характер. Вместе с тем 13 июня Синдзо Абэ уже диагностировался в этом же медицинском учреждении. Как правило, обследования в больнице университета Кэйо премьер проходит в среднем раз в полгода.

Журналистов в последнее время беспокоит состояние здоровья Синдзо Абэ. Поводом к этому стала размещенная в еженедельнике Flash в начале августа статья. Авторы материала утверждают, что у политика в июле была "рвота с кровью". На официальном уровне данную информацию опровергли. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил тогда, что премьер чувствует себя хорошо и работает в полном объеме.

Обозреватели напоминают, что Синдзо Абэ в 2007 году вынужден был оставить премьерский пост после обострения язвенного колита. Некоторое время спустя политик с помощью лекарственных препаратов избавился от негативно влияющих на его состояние симптомов, что позволило в 2012 году ему во второй раз возглавить правительство.