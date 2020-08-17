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17.08.2020 17:00
Рубрика: В мире

Президент Мексики: Готов первым пройти вакцинацию, если "Спутник - 5" работает

Текст: Алексей Чуриков

Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что готов первым пройти вакцинацию российской вакциной "Спутник - 5", если подтвердится ее эффективность. Как передает издание El Universal, глава государства подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом необходимо отойти от всяких идеологических разногласий, поскольку здоровье человека стоит на первом месте. Если российская вакцина окажется эффективной, он пообещал лично связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы получить ее.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Если мы увидим, что она (вакцина - прим. "РГ") дает результаты, что она эффективна, мы выходим на связь (с Россией), и если она будет в наличии, то вперед, действуем. Чтобы не было сомнений в значимости этого заявления, я готов стать первым, кому сделают прививку, потому что это очень важно для меня. Но мы должны хорошо знать что происходит, и убедиться, что она эффективна", приводит слова президента Мексики издание.

В ходе пресс-конференции Лопес Обрадор отметил, что в борьбе с COVID-19 не должно быть идеологий, поскольку, и он в этом убежден, здоровье превыше всего. Поэтому, если вакцины, производимые Россией, Китаем или США, эффективны, он готов лично установить связь с президентами этих стран. "Мы сразу вступаем в контакт. Я бы лично поговорил с главой Китая, с президентом Путиным, чтобы получить вакцину. Это же касается и США и президента Трампа, с которым у нас хорошие отношения", - заявил мексиканский лидер.

Президент Мексики также заверил, что у страны имеются необходимые финансовые средства, если потребуется внести предоплату за партию вакцин. "Если они позвонят и скажут, что да, они помогут, но за определенные ресурсы (плату), например, потребуется 25 миллиардов песо для закупки первой партии. И если они понадобятся на этой неделе, то на этой неделе будет им 25 миллиардов песо. У нас нет проблем с ресурсами или деньгами, к счастью, и это связано с доверием людей, всех тех, кто продолжал платить налоги, несмотря на сложную ситуацию, сборы не упали, у нас здоровая экономика", - заверил Лопес Обрадор.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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