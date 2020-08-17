Президент Португалии помог спасти двух женщин, которые тонули в море

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза помог спасти двух женщин, которые тонули в море у пляжа на курорте Алгарве, когда их каноэ неожиданно перевернулся. Президент, который находится на отдыхе в Алгарве, разговаривал с журналистами на пляже Прайя-ду-Алвор, когда заметил, что женщины начали тонуть в нескольких десятках метров от него.

71-летний Ребело де Соуза, в прошлом - неплохой пловец, немедленно бросился в воду и поплыл на выручку к женщинам, которые барахтались в воде в спасательных жилетах. За энергичным политиком не поспели даже его телохранители. Другой мужчина уже был на месте инцидента, пытаясь помочь перевернуть каноэ, сюда же подъехал на гидроцикле еще один человек, чтобы предложить свою помощь. Ему, в конечном счете, с помощью гидроцикла удалось отбуксировать каноэ с пострадавшими к берегу. Оказав помощь женщинам, Ребело де Соуза сказал журналистам, что их отнесло сильным течением с другого пляжа, они перевернулись, наглотались воды и не смогли самостоятельно выбраться на берег, сообщает ВВС.

В настоящее время де Соуза, находящийся в отпуске, отдыхает в различных регионах страны, чтобы способствовать развитию туризма. Португалия, которая сняла ограничительные меры на своих пляжах, весьма популярна среди иностранных туристов, ее ежегодно, до пандемии, посещали почти три миллиона одних только британцев. Каждое лето в Алгарве направляется больше туристов из Британии, чем из любой другой страны. Национальность женщин, спасенных при участии президента Португалии, не разглашается.