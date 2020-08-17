Принимать в магазинах упаковку от использованных товаров начнут к концу года

"Запланированный срок проведения данного эксперимента - четвертый квартал 2020 года - третий квартал 2021 года. В настоящее время Минпромторгом совместно с заинтересованными организациями продолжается подготовка к проведению данного эксперимента с хозяйствующими субъектами и федеральными органами исполнительной власти", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию, поручила Минпромторгу, Минприроды, Роспотребнадзору и "Российскому экологическому оператору" (ППК "РЭО") разработать и обеспечить проведение эксперимента по приему потребительской упаковки в торговых объектах, говорится в поручении вице-премьера от 20 июля.

В Минпромторге уточнили, что список типов упаковки в рамках эксперимента пока не утвержден.