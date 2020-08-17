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17.08.2020 15:06
Рубрика: Экономика

Принимать в магазинах упаковку от использованных товаров начнут к концу года

Текст: Светлана Ментюкова
Эксперимент по приему в российских магазинах потребительской упаковки пройдет с 4 квартала 2020 года по 3 квартал 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"Запланированный срок проведения данного эксперимента - четвертый квартал 2020 года - третий квартал 2021 года. В настоящее время Минпромторгом совместно с заинтересованными организациями продолжается подготовка к проведению данного эксперимента с хозяйствующими субъектами и федеральными органами исполнительной власти", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: Vladimir Mironov / iStock
Производители товаров перейдут на пластиковую упаковку из вторсырья

Как сообщалось ранее, вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию, поручила Минпромторгу, Минприроды, Роспотребнадзору и "Российскому экологическому оператору" (ППК "РЭО") разработать и обеспечить проведение эксперимента по приему потребительской упаковки в торговых объектах, говорится в поручении вице-премьера от 20 июля.

В Минпромторге уточнили, что список типов упаковки в рамках эксперимента пока не утвержден.

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