Фильм "Вратарь Галактики" - это российский "Довод". В том смысле, что на мировых экранах именно выход в прокат нового фильма Кристофера Нолана призван вернуть зрителя в кинотеатры после пандемии, а заодно послужить лакмусовой бумажкой - как люди пойдут в кино. Фильм "Вратарь Галактики" - российский довод. Картина, в которой играют в такой вид спорта, как космобол, выходит в прокат 27 августа, в День российского кино, и как ледокол идет в фарватере каравана судов - вереницы российских фильмов.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин отметил, что только в августе у нас в прокат выходят 60 картин - больших и малых. Речь об этом зашла, когда он комментировал важный документ, оказавшийся в распоряжении редакции. А именно - впервые Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объединились и написали письмо, адресованное руководителю Роспотребнадзора - главному государственному санитарному врачу России Анне Поповой.

Релизы многих картин из-за карантина, как мы знаем, перенесли на осень. В прокате образовалась очередь. Дошло до того, что на недавней защите новых проектов в Фонде кино Сергей Сельянов, председатель правления АПКиТ, вместо того чтобы рассказывать о будущих фильмах, фактически произнес адвокатскую речь в защиту будущего нашего кинематографа.

Об этом же и в письме. В нем напоминается, что "в 33 субъектах РФ региональными органами власти уже приняты решения об открытии кинотеатров...". При этом выражается обеспокоенность: "более 75% кинотеатров по всей стране до сих пор закрыты, несмотря на то что работают предприятия общественного питания, общественный транспорт, спортивные объекты, музеи". Создается впечатление, что именно кинотеатры являются самыми потенциально опасными разносчиками инфекций. "Это не только наносит значительный материальный ущерб нашей деятельности, но фактически лишает миллионы российских граждан возможности отвлечься от повседневных забот...".

Авторы письма напоминают, что "именно кинотеатры и дома культуры, особенно в малых городах и населенных пунктах, порой являются единственными местами культурного досуга". "При этом мы понимаем, - пишут они, - что даже после разрешения на возобновление работы кинотеатры еще долго будут ощущать негативные экономические последствия, связанные с длительной приостановкой деятельности, с изменением дат выхода фильмов в кинопрокат, с изменением привычек кинозрителей. И без вашей поддержки многие российские кинотеатры вынуждены будут закрыться насовсем".

Все вышесказанное выливается в просьбу найти приемлемое для всех решение, позволяющее при определенных условиях возобновить деятельность кинотеатров во всех регионах. Заканчивается письмо словами: "Давайте пойдем в кино!"

Дословно

Сергей Сельянов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения:

"Можно говорить о том, что, скорее всего, у нас кинотеатров не останется. Либо - какое-то считаное количество. Потому что никто не прогнозирует сборов выше 50 процентов от показателей прошлого года, но и это кажется недостижимым. Маржинальность у кинотеатров невысокая - вокруг 10 процентов. Каждый месяц они должны докладывать 40 процентов средств, чтобы продолжать хоть как-то существовать.

В мире тоже тяжелая ситуация за одним исключением - правительства помогают тем, кто не в состоянии сам справиться с последствиями пандемии, кинотеатрам в том числе.

У нас же ситуация сегодня выглядит так, что кинотеатры - самое токсичное место. Никто даже не обсуждает метро, которое только в Москве перевозит в 12 раз больше людей, чем общее число всех зрителей страны на всех киносеансах. Пригородные поезда - в пять раз больше. И я уже не говорю про огромные торговые центры... Но кинотеатры открывать не торопятся. Нет понимания, что мы теряем пласт культуры. Коллективный просмотр кино - это ценность, и жалко ее потерять.

Кстати, мы подготовили еще одно письмо в Роспотребнадзор, но пока не отправили (копия также есть в "РГ". - Прим. С.А.). Дело в том, что запрещены детские массовые мероприятия. Однако к кинотеатрам, как выяснилось, это не относится, но до сих пор это никак не объявлено и не пояснено. Таким образом проблема - и у детского кино".

Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров:

"Мы обращаемся в Роспотребнадзор с предложением - если в некоторых регионах сложная эпидемиологическая ситуация, то давайте проработаем для них особые положения, но придумаем, как открыть кинотеатры. Сейчас они заработали в 36 регионах, но это всего 25% кинозалов всей страны.

Напомню, кинотеатры открылись лишь с 1 августа. Мы в ассоциации увидели, что у них в среднем сборы примерно 15-20% от августа 2019 года. И это неплохо. Есть кинотеатр в Сыктывкаре, который умудрился выйти на уровень 80% от прошлогодних показателей.

Мы понимаем, что есть категория людей, которые вообще боятся мест массового посещения, и у нас, согласно опросам, остается 30-35% потенциальных зрителей. У нас есть молодежь, которая идет в кино при любых раскладах, есть те, кто ждет громких релизов, и так называемая семейная категория, которой важно знать, что кинотеатры открылись, там интересно и там безопасно. Эти люди пойдут в кино во второй половине августа - в начале сентября. Они например ждут "Мулан", как семейное кино. Но кинотеатры в двух третях регионов закрыты, и это очень тревожно. Продюсеры переживают за весь рынок. Как выпускать кино?"