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17.08.2020 17:55
Рубрика: Экономика

Граница открыта

Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг
Текст: Владислав Куликов
Теперь должник с помощью сайта госуслуг сможет узнать, например, не включен ли он в списки невыездных.
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

По данным ведомства, на 1 июля в списках невыездных значились 3,9 миллиона должников. Общая сумма долга у них составила 1,6 триллиона рублей. Конечно, сейчас передвижение по миру ограничено, тем не менее некоторые и границы уже открыты. И потому перед многими гражданами возникает старый вопрос: как оперативно узнать, не возникнет ли проблем на погранпереходе?

Фото: jacoblund / istock
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За подробностями надо идти непосредственно в службу судебных приставов. В этом году вступил в силу закон, упрощающий гражданам процедуру общения с приставами. Запросить нужную информацию можно, в частности, через портал госуслуг. Ведомство утвердило соответствующий административный регламент. Воспользоваться новыми возможностями можно уже сейчас.

Как сообщил недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, на портале госуслуг запущен полноформатный сервис. В рамках нового сервиса граждане уже с 1 августа могут получить всю информацию о ходе исполнительного производства и любые документы в личном кабинете.

"Это фактически электронная копия исполнительного производства, - сказал глава ведомства. - Причина более 50 процентов обращений граждан - отсутствие информации. Вот здесь мы полностью открываем информацию об исполнительном производстве, но с учетом, конечно, определенных ограничений по доступу и идентификации граждан".

Фото: РИА Новости
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Напомним также, что гражданин может воспользоваться открытой базой данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов. Система покажет, заведено ли на человека исполнительное производство, сумму долга, куда обращаться. Однако других подробностей - какие приняты к человеку меры, не включен ли перед ним красный свет на границе и т.п. - в открытой системе нет. Для того, чтобы получить дополнительные данные, надо обращаться напрямую к приставам: либо лично, либо через портал госуслуг.

Как рассказал Дмитрий Аристов, в среднем на одного пристава в год приходится более 4 тысяч исполнительных производств. На исполнение каждого из них он может потратить не более 25 минут.Поэтому сейчас акцент делается на электронные методы работы.

По последним данным, в списках невыездных числятся более 3,9 миллиона должников

"Нами выработаны новые концептуальные подходы, направленные на оптимизацию деятельности, в том числе в условиях цифровой трансформации, которая объявлена председателем правительства России одним из приоритетов деятельности органов власти всех уровней, - сказал Дмитрий Аристов. - Мы, по сути, переходим на новую идеологию исполнения. В рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" подготовлен к реализации суперсервис "Цифровое исполнительное производство", предполагающий внедрение реестровой модели принудительного исполнения".

Это позволит взыскивать долги по большей части в режиме онлайн.

Экономика Финансы Долги и кредиты

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