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17.08.2020 19:48
Рубрика: Спорт

Неймар против "ноунеймов"

"ПСЖ" сыграет с "Лейпцигом" в полуфинале Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8236)
Во вторник состоится первый полуфинал Лиги чемпионов: один из самых богатых клубов мира "Пари Сен-Жермен" встретится в Лиссабоне с "Лейпцигом". Победитель этой пары сыграет в решающей встрече либо с "Баварией", либо с "Лионом".
С момента перехода в "ПСЖ" Неймар еще не выигрывал Лигу чемпионов. Фото: Reuters С момента перехода в "ПСЖ" Неймар еще не выигрывал Лигу чемпионов. Фото: Reuters
С момента перехода в "ПСЖ" Неймар еще не выигрывал Лигу чемпионов. Фото: Reuters

"Лейпциг" - одно из открытий нынешнего сезона Лиги чемпионов. Всего за десять лет (команда начала свое существование в 2009 году) "быки" проделали путь от региональных дивизионов до Бундеслиги, а теперь и до полуфинала главного еврокубка. Причем по пути "Лейпциг" выбил таких грандов как "Тоттенхэм", "Атлетико". А в групповой стадии финишировал на первом месте, опередив еще одного полуфиналиста "Лион" и российский "Зенит".

Фото: Reuters
В двух последних встречах четвертьфинала Лиги чемпионов было забито 14 мячей

Возможно, новый формат проведения плей-офф (победитель определяется по итогам одного матча на нейтральной территории) из-за пандемии коронавируса помогает таким командам как "Лейпциг", от которых изначально никто и не ждал участия в решающих стадиях турнира.

- Формат концовки Лиги чемпионов нам на руку. Как и то, что игры проходят без зрителей. Мы относительно неопытны на таких стадиях, и если бы атмосфера кипела, могли бы растеряться, - признался полузащитник немецкого клуба Марсель Забитцер в интервью сайту УЕФА.

Судя по последним результатам "Лейпцига", нельзя однозначно говорить о том, что фаворит в этой паре "ПСЖ". Но если сравнивать составы команд - то, безусловно, преимущество здесь у французов. Одни Неймар с Килианом Мбаппе чего стоят. Именно эти двое фактически вывели парижан в полуфинал, сумев переломить ход встречи с "Аталантой" (2:1).

Что интересно - как и "Лейпциг", "ПСЖ" также впервые примет участие в полуфинале. Другой вопрос, что в отличие от своего сегодняшнего соперника, ранее французы несколько раз упускали возможность выйти в эту стадию. Да и денег в клуб было вложено на сотни миллионов больше.

Сегодняшнее противостояние - это еще и дуэль немецких тренеров: Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна. Оба известны на родине и считаются одними из самых успешных специалистов в своей профессии. Правда, в отличие от Нагельсманна, не завоевавшего пока в карьере ни одного трофея, у Тухеля их целых семь.

- Матчи против Тухеля всегда очень интересные, поскольку у него грамотное понимание того, как надо играть в футбол. Надеюсь, у меня самого найдутся хорошие идеи в противостоянии с ним, и мои парни проявят себя так, как против "Атлетико". Я часто соперничал с Томасом и редко побеждал. Возможно, сейчас будет иначе. Буду доволен, если плохо сыграем, но пройдем дальше, - подчеркнул Нагельсманн.

Фото: Manu Fernandez/Pool via REUTERS
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Тем временем стали известны финалисты Лиги Европы. Второй участник решающей встречи 21 августа в Кельне стал известен накануне в матче "Интера" с "Шахтером". Поединок завершился уже после подписания номера "РГ" в печать.

А первым финалистом стала "Севилья", обыгравшая в драматичной борьбе "Манчестер Юнайтед" (2:1). Англичане вели по ходу встречи, но испанская команда показала характер и добилась победы.

К слову, "Севилья" вышла на первое место по количеству еврокубковых финалов в XXI веке (11 таких матчей). Что касается "МЮ", то "красные дьяволы" в третий раз подряд вылетают из еврокубков от представителей Испании и не могут выиграть ни одного титула с 2017 года, когда команду тренировал Жозе Моуринью.

"Лейпциг" был создан в 2010 году.  В этой Лиге чемпионов команда впервые в истории вышла в плей-офф турнира

- Нам определенно нужно прибавлять, если мы хотим подняться в таблице и предпринять дальнейшие шаги в Европе. У меня никогда не было трех полуфиналов за сезон. У нас были проблемы с травмами и футболистами, которые много выходили на поле. Работать с этими ребятами интересно, но все сами видели, насколько они устали. "Это и сыграло свою роль", -сказал главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

В свою очередь рулевой "Севильи" Юлен Лопетеги отметил действия своего вратаря Боно и автора победного гола Люка де Йонга.

- Это был тяжелый матч, в котором нам пришлось сильно напрячься во второй половине. Вся команда хорошо выступила. С "Манчестер Юнайтед" нужно много страдать, и мы это сделали, - рассказал Лопетеги.

Где будем смотреть

18 августа, вторник, "Матч ТВ"

21.45 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). Прямая трансляция.

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