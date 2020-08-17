Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в мире и безопасность туристов

Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Ливии, активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом в Сирии, ближневосточное урегулирование и санитарно-эпидемиологическую безопасность российских туристов.

"Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса", - сообщили в пресс-службе Кремля. Речь шла о необходимости реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом. Лидеры договорились о дальнейшей координации в интересах выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. Затронули и вопросы ближневосточного урегулирования.

Обсудили также развитие торгово-экономических связей. "С учетом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан", - заявили в пресс-службе. Отмечена востребованность расширения сотрудничества по противодействию распространению коронавируса, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины.