Путин внес законопроект о пенсиях в ЕАЭС

Новости

На Кубани в крови мужчины, махавшего младенцем, нашли наркотики 13:45
У экранизации романа Кинга "Почти как "Бьюик 8" появился режиссер 13:45
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в мире и безопасность туристов 13:33
Почти все задержанные в ходе протестов в Беларуси освобождены 13:15
"Запорожец-мыльницу" со скромным пробегом продают за 700 тысяч рублей 13:03
Завершается работа над фильмом-сказкой "Последний богатырь-3" 12:43
СМИ: ЦСКА предложил 10 млн евро за игрока "Спортинга" 12:43
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск 12:38
Столичные психологи помогут школьникам подготовится к 1 сентября 12:37
На съемках боевика с Крузом "Миссия невыполнима 7" произошел взрыв 12:30
Налоговая служба Канады закрыла онлайн-сервисы из-за кибератаки 12:13
Сбербанк снизил ставки по вкладам 12:07
Почта России компенсирует весенние задержки экспорта 11:59
Найдена актриса на роль принцессы Дианы в "Короне" 11:57
В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года 11:53
Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси 11:41
В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины 11:38
Видео: автомат АН-94 "Абакан" сравнили с АК-74 11:32
Лукашенко: Перевыборов в Беларуси не будет 11:30
Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится тепло 11:29
Часть коллектива Белтелерадиокомпании объявила о забастовке 11:24
У фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар" появится сиквел 11:15
Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ и выступил перед рабочими 10:52
Правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом Лукашенко 10:35
В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 13:55
Рубрика: Власть

Путин внес законопроект о пенсиях в ЕАЭС

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении в Евразийском экономическом союзе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ есть в электронной базе данных нижней палаты парламента​​​. Само соглашение было подписано в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года с целью обеспечения равных прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и защиты пенсионных прав на территориях стран Союза.

Фото: iStock
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии

Например, речь идет о праве на получение пенсии на территории страны проживания либо государства ЕАЭС, назначившего пенсию. Отказать в пенсии или уменьшить ее размер на основании проживания на территории другого государства Союза нельзя.

Правительство законопроект поддерживает, дополнительного финансирования из федерального бюджета не потребуется.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Главное сегодня

Кабмин предложил продлить меры поддержки медикам, борющимся с COVID-19
В Совфеде оценили идею введения выходного для родителей первоклассников
За сутки в России подтверждено 4892 случая COVID-19 в 83 регионах
СМИ: ВВС США атаковали позиции сирийских войск
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
За повторное хулиганство водителей предложили лишать прав