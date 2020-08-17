Путин внес законопроект о пенсиях в ЕАЭС

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении в Евразийском экономическом союзе.

Документ есть в электронной базе данных нижней палаты парламента​​​. Само соглашение было подписано в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года с целью обеспечения равных прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и защиты пенсионных прав на территориях стран Союза.

Например, речь идет о праве на получение пенсии на территории страны проживания либо государства ЕАЭС, назначившего пенсию. Отказать в пенсии или уменьшить ее размер на основании проживания на территории другого государства Союза нельзя.

Правительство законопроект поддерживает, дополнительного финансирования из федерального бюджета не потребуется.