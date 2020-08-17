Накануне за океаном прошли очередные матчи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Один из самых харизматичных отечественных хоккеистов - нападающий Александр Радулов помог "Далласу" сравнять счет в серии с "Калгари".

Победа пришла к игрокам "Далласа" в овертайме - 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 1:0). У "Старз" хет-трик сделал Джо Павелски. Как сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ, 36-летний американец стал самым возрастным автором хет-трика в плей-офф за последние 18 лет.

Ранее, в апреле 2002 года, форвард "Детройта" Бретт Халл забил три гола в ворота "Ванкувера" (6:4) в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции в возрасте 37 лет.

Кроме Павелски в составе звезд отметились Денис Гурьянов и Александр Радулов. К слову, победная шайба в овертайме как раз на счету Радулова, который вовремя подставил клюшку и отправил шайбу в сетку ворот.

"С самого начала овертайма мы очень хорошо двигались без шайбы, нагнетая давление у ворот соперника. Потом все поняли, что у соперника один игрок без клюшки, так что мы незамедлительно постарались извлечь из этого выгоду. Ребята у синей линии проделали хорошую работу. Они доставляли шайбу к воротам, а мы пытались с ней работать. Рад, что именно мне довелось поставить точку в матче. Вообще, приятно ощущать себя победителем", - приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

В остальных матчах игрового дня "Филадельфия" вышла вперед в противостоянии с "Монреалем" после победы в третьем матче со счетом 1:0. Российский защитник Иван Проворов очков не набрал, но вошел в число лучших игроков матча. Проворов провел на льду 26 минут 44 секунды - больше всех в "Филадельфии". За это время он успел нанести один бросок по воротам и сделать блок-шот.

"Чикаго" лишь в четвертом матче сумел добыть первую победу над "Вегасом" - 3:1. В серии до четырех побед счет такой же, но в пользу "Голден Найтс".

А вот "Вашингтону" предстоит непростая задача в серии против "Нью-Йорк Айлендерс". Напомним, что первые три поединка выиграли "Островитяне".

При этом капитан столичного клуба Александр Овечкин постарался приободрить поклонников "Кэпиталз".

"Я знаю, ситуация сложная, но это еще не конец"! - написал Ови в своем Twitter.

Тем временем глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о переговорах с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по допуску спортсменов на зимние Олимпийские игры-2022.

"Мы еще пока не знаем, когда будет следующий раунд переговоров с НХЛ. Я хотел бы встретиться не в формате онлайн, это произойдет, когда угроза пандемии пойдет на спад. Пока же мы не можем поехать в США. Мы созванивались с Гэри Беттмэном, обменивались звонками. Мы обсуждаем ситуацию с МОК, обмениваемся информацией. Сейчас это тоже как кошмар, мы двигаемся шаг за шагом. Из-за карантина ситуация выглядит сложно", - приводит слова Фазеля ТАСС.

Напомним, что НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Ранее сообщалось, что НХЛ включила пункт об участии игроков в ОИ-2022 в коллективное соглашение.