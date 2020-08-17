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В прошлой статье речь шла о демографии. На сей раз попытаюсь глазами дилетанта посмотреть на экономическую статистику.

Картина за 2020-й наглядна. Нефть стоила 69 долл. за баррель 6 января, 19 долл. -21 апреля и 45 долл. - 14 августа. Эта кривая нефтяной температуры достаточно точно говорит об общем состоянии больного. Например, "Роснефть" за первое полугодие 2020-го имеет убыток 113 млрд руб. против 325 млрд прибыли за тот же период 2019-го, "Газпром", соответственно - 277 млрд убытка против 371 млрд прибыли. Очевидно, нечто подобное можно сказать почти про все крупные, системообразующие компании.

Иммунитет западных стран к ковиду оказался хуже, чем в России 

Вместе с тем российская экономика, как и российское общество, перенесли ковид (скажем аккуратнее - его первую волну) легче, чем западные страны.

Падение ВВП у нас, по данным Росстата, составило 8,5% годовых во втором квартале (минэкономразвития ожидало 9,6%, ЦБ - от 9 до 10%). Бывало и покруче: в 4 квартале 1998-го - на 9,1% годовых, во 2 квартале 2009-го - на 11,2% годовых.

Для сравнения: в США, по данным Бюро экономического анализа, во 2 квартале падение - 32,9% годовых! (А ожидали еще хуже - до 34 %.) Вот это уже рекорд за все время поквартальных наблюдений, т.е. с 1947 г. Общегодовое падение было самым сильным в разгар Великой депрессии, в 1932 г. - 13 %. Сильное падение в Германии - во втором квартале 10,1%.

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Да, иммунитет западных стран к ковиду оказался хуже, чем в России. Вместе с тем любителям злорадствовать по поводу "их" бед я бы советовал не горячиться: "ведь жизнь кончается не завтра". Более важной характеристикой Системы являются не отдельные квартальные провалы и следующие (а возможно - не следующие!) за ними рывки, а общая кривая ВВП.

Здесь картина такая.

По данным Всемирного банка, ВВП РФ в 2009-м составлял 1, 46 трлн долл. по официальному обменному курсу, или 3,3 трлн считая по паритету покупательной способности (ППС). А в 2019-м, соответственно - 1,8 трлн или 4 трлн. Рост примерно на 20%. Германия в 2009-м - 3,26 по официальному курсу или 3,7 трлн по ППС, а в 2019-м - около 4 трлн по курсу или 4,5 трлн по ППС. Тоже рост примерно на 20%. При этом самый главный социально-экономический показатель - ВВП на душу населения, основная характеристика не только уровня потребления, но и качества жизни, в Германии в 2019-м - 56000 долл., в России - 29.000 долл. Что касается США, то ВВП по официальному курсу в 2009 - 14,6 трлн долл., в 2019-м - 18,3 трлн, по ППС: 16,4 трлн - 20,6 трлн, рост порядка 25%. ВВП по ППС на душу населения - 65000 долл.

С развивающимися экономиками - картинка иная. Турция по официальному курсу 711 млрд - 1,25 трлн, по ППС 1,33 трлн - 2,35 трлн, рост почти на 77%, Польша - рост на 50%, а в Узбекистане и вовсе рост почти на 100%. В общем, это понятно: страны с более низкого старта растут до определенного уровня быстрее (как подростки), а потом, "достигнув насыщения", замедляются. Но что считать "низким" уровнем, а что "насыщением", с чем сравнивать? ВВП на душу населения в Польше - 34000, в Турции - 27800 долл. На 17% выше и на 5% ниже, чем в РФ. Получается, что у нас "особый путь": ВВП на душу населения как у развивающихся стран, зато темпы роста - как у развитых...

Возьмем ту сферу, которая реально определяет конкурентоспособность страны в XXI веке на рынке труда и мозгов и ее перспективы в обозримом будущем: наукоемкий, высокотехнологичный сектор.

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Согласно Росстату доля высоких технологий в 2013-2019 колебалась от 10% до 14% всего российского экспорта. При объеме экспорта в 443 млрд. долл. (2018) это 53 млрд. долл. Видное место занимают вооружения. Тема сложная: так, по данным МО РФ, экспорт составил больше 15 млрд долл. в 2019-м, а согласно Стокгольмскому международному институту проблем мира - 6,4 млрд. за 2018-й. Другие важные статьи - оборудование и сервис атомных электростанций, программные продукты и услуги и т.д. Почти 4 млрд долл. в 2019-м - экспорт автомобилей, в основном в страны СНГ.

Доля высоких технологий в российском импорте колеблется от 62 до 67%, т.е. при объеме импорта порядка 240-250 млрд. - ок. 155 млрд.

В целом баланс высокотехнологичной торговли у России отрицательный - порядка 100 млрд в год. Вместе с тем общее сальдо внешней торговли весьма положительное - почти 200 млрд! Разница в 300 млрд покрывается в основном за счет экспорта сырья, металла, продовольствия. Таково наше объективное место в мировом разделении труда. Надо сказать - ниша достаточно традиционная для России.

Апокалиптическое ("мы НИЧЕГО не производим") - всего лишь мазохистские штампы

Конечно, апокалиптическое ("мы НИЧЕГО не производим") - всего лишь мазохистские штампы. Если учесть, что общий объем мирового высокотехнологичного экспорта (ВТЭ) - порядка 2 трлн долл., то на долю России приходится ок. 2,5 %, притом что наше население - 1,9% от населения мира. Так что "в среднем по миру" положение России вполне приличное. Но если брать не "среднюю температуру по палате", а сравнивать с европейскими странами, где, кстати, и возрастная структура населения сходна с нашей, то картина иная. В 2018 ВТЭ Германии - 210 млрд долл., Франции- 118 млрд, Чехии - 36 млрд, Польши - 22 млрд, Литвы - 2,5 млрд, Эстонии - 2 млрд. Во всех этих странах ВТЭ на душу населения в разы выше, чем в России, ближе всего к нам Польша: их показатели "всего" в 1,7 раза больше российских.

Все знают, что это связано с фундаментальными "геологическими" причинами: у нас рентно-сырьевая экономика. Все знают, что при постоянных разговорах о "необходимости перемен" ситуация не меняется. Видимо, причина в социологии номенклатурного капитализма.

Власть Позиция Колонка Леонида Радзиховского

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